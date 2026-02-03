Κρυμμένο στους λόφους της Καλιφόρνιας βρίσκεται ένα ράντσο 708 στρεμμάτων, το οποίο η εταιρεία Disney προσπαθεί εδώ και δεκαετίες να κρατά μακριά από τα βλέμματα των φανατικών θαυμαστών της. Πρόκειται για το Golden Oak Ranch, που βρίσκεται στο φαράγγι Πλασερίτα (Placerita Canyon), περίπου 25 μίλια βόρεια από το μεγαλύτερο στούντιο της εταιρείας στο Μπέρμπανκ.

Το Golden Oak Ranch χρησιμοποιείται τόσο ως κινηματογραφικό πλατό όσο και ως χώρος δοκιμών για μελλοντικές εγκαταστάσεις και παιχνίδια των θεματικών πάρκων της Disney. Σε αντίθεση με τα στούντιο της Disney στο Μπέρμπανκ, το συγκεκριμένο ράντσο είναι απολύτως απαγορευμένο για το κοινό, με πινακίδες «απαγορεύεται η είσοδος» να περιβάλλουν την έκταση, προκειμένου να διασφαλίζεται η μυστικότητα των μελλοντικών σχεδίων της εταιρείας.

«Κάνουν ό,τι μπορούν για να περιορίσουν την πρόσβαση, γιατί, αν άνοιγε έστω και λίγο η πόρτα, θα ξεχύνονταν αμέσως όλοι οι φαν της Disney», δήλωσε στο SFGATE ο Μπιλ Κότερ, πρώην εργαζόμενος της εταιρείας. Όπως σημειώνεται, ο χώρος φυλάσσεται αυστηρά, ώστε να παραμένουν κρυφές τόσο οι κινηματογραφικές παραγωγές όσο και τα σχέδια για μελλοντικά παιχνίδια.

Παρότι η πρόσβαση στο κοινό δεν επιτρέπεται, οι πιο πιστοί φίλοι της Disney έχουν ουσιαστικά «δει» το εσωτερικό της Golden Oak Ranch μέσα από ταινίες και τηλεοπτικές παραγωγές, όπως The Apple Dumpling Gang, The Horse in the Gray Flannel Suit, Follow Me, Boys! και The Parent Trap.

Η ιστορία του ράντσου

Ο Γουόλτ Ντίσνεϊ αγόρασε το ράντσο το 1959, όταν η έκτασή του ήταν μόλις 315 στρέμματα, έναντι 300.000 δολαρίων, έπειτα από τον χρόνο που είχε περάσει εκεί κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων των σειρών Spin and Marty, σύμφωνα με το SF Gate. Όπως αναφέρει το Μουσείο Οικογένειας Γουόλτ Ντίσνεϊ, «τα άγρια φαράγγια και τα λιβάδια με τις βελανιδιές, σε συνδυασμό με την εγγύτητα στα στούντιο του Μπέρμπανκ, καθιστούσαν την Golden Oak Ranch ιδανική για τις ολοένα αυξανόμενες κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές του Γουόλτ».

Ένα ιδιαίτερο σημείο του ράντσου, που επισκεπτόταν συχνά ο Γουόλτ Ντίσνεϊ με την οικογένειά του, ήταν «ο Ξενώνας», μια ξύλινη κατοικία με τρία υπνοδωμάτια, όπου διέμεναν είτε για σύντομες αποδράσεις είτε κατά τη διάρκεια παραγωγών. Ο ίδιος ο Γουόλτ εξέφραζε τον φόβο ότι με την πάροδο του χρόνου τα κινηματογραφικά ράντσα θα εξαφανίζονταν, σύμφωνα με το μουσείο.

Η επίσημη Λέσχη Φίλων της Disney επιβεβαίωσε αργότερα ότι η πρόβλεψή του επαληθεύτηκε, σημειώνοντας πως «με την πώληση των μεγάλων ράντσων της 20th Century-Fox και της Paramount, το Golden Oak Ranch έχει καταστεί σχεδόν το μοναδικό εναπομείναν κινηματογραφικό ράντσο». Παράλληλα, η Disney ενοικιάζει τον χώρο και σε άλλα στούντιο για σημαντικές παραγωγές, όπως Buffy the Vampire Slayer, Little House on the Prairie και Back to the Future, σύμφωνα με το The Gate.

Το Μουσείο Οικογένειας Γουόλτ Ντίσνεϊ αναφέρει επίσης ότι το προσωπικό της Golden Oak Ranch αισθάνεται υπερηφάνεια που συνεχίζει την κληρονομιά του ιδρυτή, δίνοντας έμφαση στη διατήρηση της γης και των εγκαταστάσεων, αλλά και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Στην έκταση του ράντσου ζουν πολλά είδη άγριας ζωής, όπως κροταλίες, ελάφια και πούμα.

Παράλληλα, ορισμένα άλογα που εργάστηκαν στην Disneyland μεταφέρονται στην Golden Oak Ranch για να περάσουν εκεί τα χρόνια της «συνταξιοδότησής» τους. Ανάμεσά τους και το πιο διάσημο ζώο του ράντσου, το άλογο Τορνάντο, το μαύρο άλογο του Ζορό στην ομώνυμη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά, το οποίο έζησε εκεί μέχρι τον θάνατό του στα τέλη της δεκαετίας του 1980, σύμφωνα με το μουσείο της Disney. Το χορτάρι που κόβεται από την έκταση δεματοποιείται και αποστέλλεται στο Circle-D Corral στην Disneyland για τη σίτιση των αλόγων του πάρκου.

Παρότι η Golden Oak Ranch δεν αποτελεί απόλυτο μυστικό, όλα δείχνουν πως η Disney δεν έχει καμία πρόθεση να ανοίξει τις πύλες της στο κοινό με τη χαρούμενη και μαγική διάθεση για την οποία είναι παγκοσμίως γνωστή.