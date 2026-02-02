Η κατά συρροή δολοφόνος, Ρόουζ Γουέστ, φέρεται να προχώρησε σε σεξουαλική επίθεση σε βάρος νεαρής κρατούμενης μέσα στη φυλακή, σύμφωνα με πληροφορίες. Η 72χρονη, η οποία εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης, φέρεται να είχε «προσεγγίσει» το θύμα της επί εβδομάδες πριν από την επίθεση που σημειώθηκε στο κελί.

Η Ρόουζ Γουέστ καταδικάστηκε το 1995 σε ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία δέκα κοριτσιών, εγκλήματα που διέπραξε μαζί με τον σύζυγό της, Φρεντ Γουέστ, στο σπίτι τους. Μετά το περιστατικό, οι σωφρονιστικές αρχές της φυλακής της αφαίρεσαν όλα τα προνόμια που απολάμβανε.

Πηγή ανέφερε χαρακτηριστικά ότι, παρά το γεγονός πως η Γουέστ δείχνει πλέον σαν μια αδύναμη ηλικιωμένη, παραμένει εξαιρετικά επικίνδυνη. Όπως σημειώθηκε, ανέπτυξε φιλική σχέση με μια νεαρή γυναίκα ηλικίας περίπου 20 ετών και ουσιαστικά τη «χειραγώγησε» πριν προχωρήσει στην επίθεση. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ σε ολόκληρη τη φυλακή, ακόμα και μεταξύ των ίδιων των κρατουμένων.

Δεν έχει αποσαφηνιστεί αν η Ρόουζ Γουέστ συνελήφθη επ’ αυτοφώρω ή αν το θύμα κατήγγειλε το συμβάν. Ωστόσο, οι δεσμοφύλακες έσπευσαν άμεσα στο σημείο, απομάκρυναν τη Γουέστ από το κελί της και την οδήγησαν ενώπιον διοικητή της φυλακής. Έκτοτε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, της έχει επιτραπεί ελάχιστος χρόνος εκτός κελιού.

Η ίδια πηγή χαρακτήρισε «αηδιαστικό» το γεγονός ότι είχε τη δυνατότητα να κινηθεί με τέτοια ελευθερία, υπογραμμίζοντας πως το θύμα ήταν ευάλωτο και ότι η Γουέστ εκμεταλλεύτηκε αυτή την κατάσταση πριν προσπαθήσει να της επιβληθεί. Όπως επισημάνθηκε, η καταδικασμένη δολοφόνος έχει ιστορικό προσέγγισης νεαρών γυναικών εντός της φυλακής, προσφέροντάς τους βοήθεια σε δραστηριότητες όπως η μαγειρική και η ραπτική.

Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι είχε αποκαλυφθεί πως η Ρόουζ Γουέστ, η οποία είναι πλέον υπέρβαρη, με γκρίζα μαλλιά αλλά εξακολουθεί να φορά τα χαρακτηριστικά χοντρά γυαλιά, είχε σπρώξει χριστουγεννιάτικες κάρτες κάτω από τις πόρτες άλλων κρατουμένων τον Δεκέμβριο, σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να αποκτήσει φίλους, όπως αναφέρει η Sun.

Η Ρόουζ Γουέστ

Η Ρόουζ Γουέστ, η οποία το 2020 άλλαξε το όνομά της σε Τζένιφερ Τζόουνς με επίσημη διαδικασία, εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης στη φυλακή Νιου Χολ, κοντά στο Γουέικφιλντ, στο Δυτικό Γιόρκσαϊρ. Ο σύζυγός της, Φρεντ Γουέστ, ο οποίος είχε θάψει αρκετά από τα θύματά τους στο σπίτι τους στην οδό Κρόμγουελ στο Γκλόστερ, αυτοκτόνησε σε ηλικία 53 ετών το 1995, ενώ ανέμενε να δικαστεί.

Τα φρικιαστικά εγκλήματα του ζευγαριού παρουσιάστηκαν εκτενώς πέρυσι στη σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix «Φρεντ και Ρόουζ Γουέστ: Μια Βρετανική Ιστορία Τρόμου». Η Ρόουζ Γουέστ κρατείται σε ειδική πτέρυγα της φυλακής.

Μετά το περιστατικό, η Ρόουζ Γουέστ έχασε το καθεστώς «ενισχυμένης» κρατούμενης, μαζί με όλα τα σχετικά προνόμια, τα οποία περιλάμβαναν επιπλέον χρηματικό ποσό για αγορές στο κυλικείο, πρόσβαση σε τηλεόραση και DVD, συμμετοχή σε εργαστήρια και περισσότερο χρόνο εκτός κελιού.