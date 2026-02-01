Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τόνισε πως πιστεύει πως ο Κέβιν Γουόρς, ο υποψήφιος που επέλεξε για να ηγηθεί της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ, της Fed, θα μπορούσε να συγκεντρώσει ψήφους από κάποιους Δημοκρατικούς στη Γερουσία, χαρακτηρίζοντάς τον «υψηλής ποιότητας άνθρωπο» που δεν θα πρέπει να έχει κανένα πρόβλημα να λάβει την έγκριση του διορισμού του.

«Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει ψήφους Δημοκρατικών. Είναι τόσο καλός που πιθανόν θα πάρει ψήφους Δημοκρατικών. Θα πρέπει», δήλωσε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One χθες, Σάββατο. «Είναι ένας πολύ υψηλής ποιότητας άνθρωπος. Δεν θα πρέπει να έχει κανένα πρόβλημα να τα καταφέρει», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς τι αναμένει να κάνει ο Γουόρς όσον αφορά τα επιτόκια, ο Τραμπ δήλωσε: «Θα τα μειώσει. Εννοώ ότι αν τον παρακολουθείς στην τηλεόραση, ξέρεις, επειδή παρακολουθώ συνεντεύξεις και δηλώσεις. Ελπίζω ότι θα τα μειώσει, αλλά θα πρέπει να κάνει ό,τι θέλει να κάνει».

Ερωτηθείς αν ο Γουόρς έχει λάβει οποιαδήποτε δέσμευση να το κάνει αυτό, ο Τραμπ σημείωσε: «Όχι, επειδή δεν θέλω να το κάνω αυτό. Θα μπορούσα να το κάνω αυτό, υποθέτω, αν ήθελα, αλλά δεν το έκανα».