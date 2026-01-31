Μόλις δύο ημέρες πριν τον θάνατό του, ο Τζέφρι Έπσταϊν άφηνε πίσω του όχι μόνο ένα τεράστιο δίκτυο σκανδάλων, αλλά και μια εντυπωσιακή διαθήκη, που αποκαλύπτει λεπτομέρειες για την περιουσία του και τις προθέσεις του απέναντι στην τελευταία σύντροφό του, Κάρινα Σούλιακ.

Η διαθήκη περιλαμβάνει τα πιο πολυτελή στοιχεία της ζωής του: από το διαμαντένιο δαχτυλίδι 33 καρατίων, που φέρεται να είχε συμβολικό χαρακτήρα «προγαμιαίας πρόθεσης», μέχρι το ιδιωτικό νησί Little Saint James, το ράντσο του στο Νέο Μεξικό και πολυκατοικίες στη Νέα Υόρκη, το Παρίσι και το Palm Beach.

Τα έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν πρόσφατα δείχνουν ότι ο Epstein δεν άφηνε τίποτα στην τύχη.

Όλα τα ακίνητα, τα μετρητά και τα πολύτιμα αντικείμενα κατανέμονται με ακρίβεια, ώστε η Σούλιακ να έχει πλήρη πρόσβαση και έλεγχο.

Το δαχτυλίδι 33 καρατίων δεν ήταν μόνο ένα κομμάτι κοσμήματος: σύμφωνα με τους αναλυτές, σήμαινε την προσωπική του δέσμευση και την πρόθεση να αφήσει πίσω του ένα «σημάδι» στην τελευταία του σχέση .

Η διαθήκη υπογράφηκε στις τελευταίες στιγμές της ζωής του, γεγονός που προσθέτει δραματικό στοιχείο στην ιστορία και ενισχύει το ενδιαφέρον των μέσων, αφού πρόκειται για την τελευταία του βούληση πριν φύγει από τη ζωή.

Η δημοσιοποίηση των εγγράφων προσφέρει εικόνα μιας τεράστιας περιουσίας, αλλά και των τρόπων με τους οποίους ο Epstein επιχείρησε να διασφαλίσει ότι η Σούλιακ θα ήταν οικονομικά προστατευμένη, παρά το χάος που άφηνε πίσω του.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι, παρά τις εντυπωσιακές αξίες και τα ακίνητα, τα περισσότερα στοιχεία της περιουσίας παραμένουν υπό νομικό καθεστώς λόγω αξιώσεων από τα θύματα του Epstein.

Το διαμαντένιο δαχτυλίδι και τα πολυτελή ακίνητα λειτουργούν πλέον ως σύμβολα μιας εποχής πλούτου, εξουσίας και σκοτεινών μυστικών.

Η τελευταία διαθήκη του Epstein, γραμμένη λίγες μόνο ημέρες πριν από τον θάνατό του, προσφέρει μια σπάνια ματιά στην τεράστια περιουσία και την προσωπική του ζωή, δείχνοντας ότι ακόμη και στο τέλος, ο ίδιος ήθελε να αφήσει πίσω του σημάδια και πολυτελείς «κληρονομιές», σε μια ιστορία που συνεχίζει να καθηλώνει τον κόσμο.