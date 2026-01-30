Αμερικανός νοσηλευτής στη Φλόριντα, ο οποίος είχε δηλώσει δημόσια ότι δεν θα παρείχε αναισθησία σε ασθενείς που υποστηρίζουν το κίνημα MAGA, παραιτήθηκε από την άδεια άσκησης επαγγέλματός του.

«Από σήμερα, ο Έρικ Μάρτιντεϊλ δεν είναι πλέον εγγεγραμμένος νοσηλευτής στη Φλόριντα», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ο γενικός εισαγγελέας της Φλόριντα, Τζέιμς Άθμαϊερ, την Πέμπτη. Όπως πρόσθεσε, «η υγειονομική περίθαλψη δεν εξαρτάται από πολιτικές πεποιθήσεις και υπάρχει μηδενική ανοχή σε κομματικούς παράγοντες που θέτουν την πολιτική πάνω από την ηθική τους υποχρέωση να αντιμετωπίζουν τους ασθενείς με τον σεβασμό και την αξιοπρέπεια που τους αξίζει».

Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία στη συνέχεια διαγράφηκε, ο Έρικ Μάρτιντεϊλ είχε δηλώσει: «Δεν θα παρέχω αναισθησία για καμία χειρουργική επέμβαση ή ιατρική πράξη σε υποστηρικτές του MAGA. Είναι δικαίωμά μου, είναι μέρος του ηθικού μου όρκου και στέκομαι πίσω από την εκπαίδευσή μου. Είμαι ιδιοκτήτης όλων των επιχειρήσεών μου και μπορώ να αρνηθώ οποιονδήποτε». Αργότερα, ο ίδιος υποστήριξε ότι ο λογαριασμός του στο Facebook είχε παραβιαστεί.

Ανώτατος κρατικός αξιωματούχος, ο οποίος γνωρίζει την υπόθεση, επιβεβαίωσε ότι ο Μάρτιντεϊλ παραιτήθηκε οικειοθελώς από την άδειά του, προσθέτοντας ότι παραβίασε τη συμφωνία του διακρατικού μητρώου, καθώς μετακόμισε από τη Φλόριντα στην Ιντιάνα χωρίς να ενημερώσει το Συμβούλιο Νοσηλευτών της Φλόριντα. Στην ηλεκτρονική πύλη του υπουργείου Υγείας της Φλόριντα, όπου εμφανίζεται ο αριθμός άδειας και η επαλήθευσή της, αναφέρεται στο πεδίο «κατάσταση άδειας» ότι αυτός παραιτήθηκε οικειοθελώς.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του υπουργείου Υγείας της Φλόριντα, η οικειοθελής παραίτηση από άδεια άσκησης επαγγέλματος «δεν συνιστά πειθαρχική κύρωση».

Η υπόθεση έρχεται στο φως την ώρα που ακόμη μία νοσηλεύτρια στη Φλόριντα, η Λέξι Λόουλερ, πρώην νοσηλεύτρια τοκετών και γεννήσεων στο Baptist Health Boca Raton Regional Hospital, απολύθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με την nypost. Η απόλυση σημειώθηκε μετά τη δημοσίευση βίντεο στο οποίο ευχόταν μόνιμη σωματική βλάβη κατά τον τοκετό στην Καρολάιν Λέβιτ.

Στο βίντεο, η Λόουλερ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ως νοσηλεύτρια τοκετών και γεννήσεων, μου δίνει μεγάλη χαρά να εύχομαι στην Καρολάιν Λέβιτ ρήξη τετάρτου βαθμού».