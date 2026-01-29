Το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών διατηρεί στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X έναν επίσημο λογαριασμό με τίτλο “French Response” μέσω του οποίου επιδίδεται σε “τρολάρισμα” — συχνά με χιουμοριστικό τρόπο — προς τον Λευκό Οίκο, χρησιμοποιώντας άλλοτε αποσπάσματα του Αβραάμ Λίνκολν και άλλοτε hashtags όπως #MakeAmericaGoodAgain.

😱 the EU’s "secret order" was finally found 23 days after it was published on the commission’s website. https://t.co/qXcPEyaL83 https://t.co/ICwaTqh3AB — French Response (@FrenchResponse) January 28, 2026

Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η γαλλική εφημερίδα L’ Opinion, το French Response έχει 143.000 ακολούθους και έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον Αμερικανών ερευνητών και σημαντικών ΜΜΕ, μεταξύ των οποίων οι New York Times, Newsweek και MeidasTouch. Η γαλλική εφημερίδα αναφέρει ότι ζήτησε από τον διευθυντή Επικοινωνίας του Λευκού Οίκου τη γνώμη του για τον συγκεκριμένο λογαριασμό, ο οποίος απάντησε ότι δεν τον γνωρίζει, σύμφωνα με το ΑΠΕ