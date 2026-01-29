Το «Athena» προσομοιώνει εκτοξεύσεις πυραύλων και σχέδια αεροσκαφών επόμενης γενιάς, εξοικονομώντας εκατομμύρια σε φυσικές δοκιμές που κανονικά δαπανούνται με συμβατικούς υπολογιστές. Καθώς η NASA εξερευνά όλο και περισσότερο το διάστημα, συνεχίζει να βελτιώνει την υπερυπολογιστική της ισχύ για να μπορεί να χειριστεί ολοένα και πιο σύνθετες αποστολές.

Η NASA παρουσίασε επίσημα τον «Athena», τον πιο ισχυρό και αποτελεσματικό, μέχρι σήμερα, υπερυπολογιστή της. Το νέο σύστημα έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει την επόμενη γενιά διαστημικής, αεροναυπηγικής και επιστημονικής έρευνας της NASA. Ο «Athena» είναι η νεότερη ναυαρχίδα του πρότζεκτ High-End Computing Capability (HECC) της NASA. Με την ανώτερη ταχύτητα και αποτελεσματικότητά του, ο «Athena» επιτρέπει στη NASA να αντιμετωπίζει ολοένα και πιο σύνθετες προσομοιώσεις και να εκπαιδεύει μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης μεγάλης κλίμακας.

«Η εξερεύνηση πάντα οδηγούσε τη NASA στα όρια του υπολογιστικά εφικτού», δήλωσε ο Kevin Murphy, επικεφαλής επιστημονικών δεδομένων και επικεφαλής του HECC. «Τώρα με τον Athena, η NASA θα επεκτείνει τις προσπάθειές της για να παρέχει προσαρμοσμένα υπολογιστικά δεδομένα που ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες ανάγκες των αποστολών της», πρόσθεσε ο Murphy.

Ο «Athena» λειτουργεί ως ο κορυφαίος υπολογιστής της NASA για τους πιο φιλόδοξους στόχους εξερεύνησης. Παρέχει την απαιτούμενη ισχύ επεξεργασίας βαρέως τύπου για την προσομοίωση σύνθετων εκτοξεύσεων πυραύλων και τη μοντελοποίηση αεροσκαφών επόμενης γενιάς, με χαμηλή κατανάλωση καυσίμου. Με την ισχύ του, η NASA μπορεί να εξοικονομήσει εκατομμύρια σε φυσικές δοκιμές. Εκτός από τις προσομοιώσεις φυσικών φαινομένων, ο νεότερος υπερυπολογιστής της NASA χρησιμεύει και ως πεδίο εκπαίδευσης για μοντέλα θεμελίωσης τεχνητής νοημοσύνης μεγάλης κλίμακας. Αυτά τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να εξετάσουν γρήγορα petabytes δεδομένων από δορυφόρους και αποστολές, εντοπίζοντας μοτίβα και επιστημονικά δεδομένα που θα ήταν αδύνατο για τους ανθρώπινους ερευνητές να ανακαλύψουν μόνοι τους.

Για παράδειγμα, οι ερευνητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον «Athena» για να προσομοιώσουν σύνθετα ατμοσφαιρικά μοτίβα και να προβλέψουν τις επίγειες επιπτώσεις των ηλιακών καταιγίδων. Ο «Athena» συνιστά ένα τεράστιο άλμα στην υπολογιστική ισχύ, παρέχοντας μέγιστη απόδοση άνω των 20 petaflops – ξεπερνώντας τις δυνατότητες των προκατόχων του, Aitken και Pleiades. Το σύστημα χρησιμοποιεί 1.024 κόμβους που τροφοδοτούνται από επεξεργαστές AMD EPYC με υψηλό αριθμό πυρήνων για την εκτέλεση αμέτρητων υπολογισμών ανά δευτερόλεπτο. Για να υποστηρίξει την τεράστια ισχύ επεξεργασίας του, το σύστημα διαθέτει 786 TB μνήμης, επιτρέποντας την ανάλυση τεράστιων, πολύπλοκων συνόλων δεδομένων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η NASA έθεσε τον «Athena» σε πλήρη λειτουργία για όλους τους χρήστες στις 14 Ιανουαρίου 2026. «Ο υπερυπολογιστής είναι διαθέσιμος σε ερευνητές της NASA και σε εξωτερικούς επιστήμονες και ερευνητές που υποστηρίζουν προγράμματα της NASA και μπορούν να υποβάλουν αίτηση για χρήση του συστήματος», σημείωσε η NASA στο δελτίο τύπου, όπως αναφέρει δημοσίευμα του ιστότοπου Interesting Engineering.