Η SpaceX του Έλον Μασκ εξετάζει το ενδεχόμενο να προχωρήσει στα μέσα Ιουνίου σε αρχική προσφορά νέων μετοχών με δημόσια εγγραφή (IPO), με στόχο να αντλήσει έως 50 δισεκατομμύρια δολάρια με αποτίμηση της εταιρείας στο 1,5 τρισεκατομμύριο δολάρια, σύμφωνα με σημερινό ρεπορτάζ των Financial Times που επικαλούνται πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα.

Το Ρόιτερς σημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει άμεσα την πληροφορία. Η SpaceX δεν απάντησε σε αίτημα του Ρόιτερς να σχολιάσει.

Ο αναφερόμενος στόχος χρηματοδότησης είναι διπλάσιος σε σχέση με τις πληροφορίες που υπήρχαν προηγουμένως και θα καταστήσει την εισαγωγή των χρεογράφων της εν λόγω εταιρείας πυραύλων και δορυφόρων στο χρηματιστήριο τη μεγαλύτερη στην ιστορία σε όρους μεγέθους της συμφωνίας, μετά την IPO της σαουδαραβικής Aramco στα 29 δισεκατομμύρια δολάρια το 2019.

Η IPO εκείνη είχε δώσει στην Aramco αγοραία κεφαλαιοποίηση 1,7 τρισεκατομμυρίων δολαρίων και ήταν η μόνη ολοκληρωμένη συμφωνία που είχε πετύχει αποτίμηση άνω του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων.

Ο οικονομικός διευθυντής (CFO) της SpaceX, Μπρετ Τζόνσεν, είχε από το Δεκέμβριο συνομιλίες και επικοινωνία μέσω Zoom με υφιστάμενους ιδιωτικούς επενδυτές για να διερευνήσει την πραγματοποίηση μιας IPO στα μέσα του 2026, πρόσθεσε η εφημερίδα.

Ενώ ο Μασκ δήλωνε εδώ και καιρό ότι προτιμά να κρατήσει την SpaceX ιδιωτική, άνθρωποι που γνωρίζουν τις σκέψεις του είπαν ότι η αυξανόμενη αποτίμηση της εταιρείας και η επιτυχία της δορυφορικής ιντερνετικής υπηρεσίας της, της Starlink, έχουν επιφέρει αλλαγή στη στρατηγική.