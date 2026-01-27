Αντιμέτωποι με τη μείωση της ζήτησης για κονιάκ λόγω των δασμών, οι Γάλλοι παραγωγοί αυτού του υψηλής ποιότητας ποτού σχεδιάζουν να πληρώσουν για να ξεριζώσουν τα αμπέλια τους, έτσι ώστε να μειωθεί η παραγωγή κονιάκ.

Το κονιάκ είναι από τα προϊόντα που επλήγησαν περισσότερο λόγω των πρόσφατων εμπορικών εντάσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ΗΠΑ και της Κίνας, με την Ουάσινγκτον να απειλεί να αυξήσει τους δασμούς σε αυτό. Μια έρευνα αντιντάμπινγκ έχει επίσης πλήξει τις πωλήσεις μπράντι στην Κίνα.

Η κύρια ένωση παραγωγών κονιάκ της Γαλλίας (UGVC) θα πληρώσει στα μέλη της 6.000 ευρώ ανά εκτάριο αμπελώνα που καταστρέφεται, επιπλέον των 4.000 ευρώ που έχει ήδη προσφέρει το γαλλικό υπουργείο Γεωργίας, ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής της UGVC.

«Πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τον όγκο της παραγωγής με τη ζήτηση», δήλωσε ο επικεφαλής της UGVC Άντονι Μπρουν στο Reuters. Η UGVC εκτιμά ότι ο συνολικός όγκος του πωληθέντος κονιάκ έχει μειωθεί κατά περισσότερο από το ένα τρίτο τα τελευταία τρία χρόνια, σε περίπου 140 εκατομμύρια μπουκάλια το 2025. Ο Μπρουν τόνισε ότι θα δανειστεί χρήματα σε μια περίοδο 10 ετών για να χρηματοδοτήσει τις επιχορηγήσεις. Αρνήθηκε να εκτιμήσει πόσα εκτάρια θα καταστραφούν.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι πρόσφατες εμπορικές συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ και της Mercosur και μεταξύ της ΕΕ και της Ινδίας, μπορεί να ανοίξουν νέες αγορές για το κονιάκ, αλλά θα χρειαστούν χρόνια για να υπάρξει διαρκής ζήτηση, σημείωσε ο επικεφαλής της ένωσης παραγωγών, προσθέτοντας ότι η Ινδία φαίνεται να προσφέρει σημαντικό δυναμικό για τον κλάδο.