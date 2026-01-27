Μια σκιέρ δέχτηκε επίθεση από λεοπάρδαλη του χιονιού στην Κίνα, όταν προσπάθησε να τραβήξει σέλφι με το σπάνιο ζώο.

Η τουρίστρια τραυματίστηκε σοβαρά στην περιοχή του χωριού Ταλάτ, κοντά στο παγκόσμιο γεωπάρκο της UNESCO Keketuohai, στην κομητεία Φουνιούν της βόρειας Κίνας, την Παρασκευή 23/1. Βίντεο που κυκλοφόρησε δείχνει τη γυναίκα παγιδευμένη κάτω από το ζώο στο βαθύ χιόνι, προτού την βοηθήσουν να σηκωθεί, με το πρόσωπό της γεμάτο αίματα.

Σύμφωνα με τοπικές αναφορές, το περιστατικό σημειώθηκε όταν η σκιέρ πλησίασε επικίνδυνα τη λεοπάρδαλη κατά την επιστροφή της στο ξενοδοχείο, επιχειρώντας να τη φωτογραφίσει. Παρά τις προειδοποιήσεις που είχαν εκδοθεί την προηγούμενη ημέρα από τις αρχές, καθώς το ζώο είχε εντοπιστεί στην περιοχή, η γυναίκα πλησίασε σε απόσταση περίπου τριών μέτρων. Όταν δεν κατάφερε να βρει την κατάλληλη γωνία για τη φωτογραφία, το ζώο όρμησε πάνω της και τη δάγκωσε στο πρόσωπο, μέχρι που ένας δάσκαλος σκι που βρισκόταν κοντά άρχισε να κουνά τα μπαστούνια του για να το απομακρύνει.

A girl was attacked by a snow leopard in Altay, Xinjiang.

She hugged her head and pretended to be dead.

Keep a distance from wild animals. pic.twitter.com/7lMrDpZ10N — Sharing Travel (@TripInChina) January 24, 2026

Η σκιέρ γλίτωσε από σοβαρότερους τραυματισμούς χάρη στο κράνος της και μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση, όπως αναφέρει Daily Mail.

Η λεοπάρδαλη είχε εντοπιστεί από τουρίστες που διέμεναν σε ξενοδοχείο της περιοχής την προηγούμενη ημέρα, κοντά σε χορταριασμένη έκταση, πιθανότατα λόγω πείνας. Ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου δήλωσε: «Την είδαμε χθες το βράδυ, λίγα χιλιόμετρα από το σημείο όπου έλαβε χώρα η επίθεση, αλλά δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε αν είναι η ίδια λεοπάρδαλη».

Οι τοπικές αρχές είχαν προειδοποιήσει ότι τις τελευταίες ημέρες έχουν καταγραφεί πολλαπλές θεάσεις λεοπαρδάλεων στο γεωπάρκο, επισημαίνοντας: «Πρόσφατα, έχει εντοπιστεί δραστηριότητα λεοπαρδάλεων στο Gem Valley, Keketuohai. Οι λεοπαρδάλεις είναι μεγάλα αρπακτικά ζώα με έντονες επιθετικές τάσεις. Όταν περνάτε από αυτήν την περιοχή, παρακαλούμε να κινείστε γρήγορα και να μην καθυστερείτε. Μην βγείτε από το όχημά σας και μην πλησιάσετε για να τραβήξετε φωτογραφίες, και μην περπατάτε ποτέ μόνοι σας στην γύρω περιοχή».

Σύμφωνα με το Snow Leopard Trust, η Κίνα φιλοξενεί τον μεγαλύτερο αριθμό άγριων λεοπαρδάλεων του χιονιού στον κόσμο, με περίπου το 60% του παγκόσμιου πληθυσμού. Οι επιθέσεις σε ανθρώπους θεωρούνται σπάνιες, καθώς τα ζώα αυτά είναι γνωστά για τη ντροπαλή και αινιγματική φύση τους. Ο Αμερικανός βιολόγος και περιβαλλοντολόγος Τζορτζ Σκάλερ είχε δηλώσει πριν από την επίθεση: «Δεν γνωρίζω ούτε ένα περιστατικό όπου μια χιονολεοπάρδαλη να επιτέθηκε και να σκότωσε ανθρώπους».

Το είδος, που σήμερα έχει χαρακτηριστεί ως ευάλωτο, ζει σε 12 χώρες της Κεντρικής Ασίας, μεταξύ των οποίων η Κίνα, η Ινδία και η Μογγολία. Η έρευνα για το περιστατικό της Παρασκευής βρίσκεται σε εξέλιξη.