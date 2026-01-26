Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη 18 αγνοούνται μετά τη βύθιση φέρι στις Φιλιππίνες, η οποία σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (τοπική ώρα). Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος της χώρας, στο σκάφος επέβαιναν συνολικά περισσότερα από 350 άτομα. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό των αγνοουμένων, ενώ οι αρχές διερευνούν τα αίτια που οδήγησαν στο ναυάγιο.

Το M/V Trisha Kerstin 3 εξέπεμψε σήμα κινδύνου περί τις 01:50 (τοπική ώρα· χθες Κυριακή στις 20:50 ώρα Ελλάδας), ενώ εκτελούσε δρομολόγιο από την πόλη Ζαμποάνγκα, στη νήσο Μιντανάο, με προορισμό τη νήσο Χολό, στην επαρχία Σόλο, περίπου 150 χιλιόμετρα από εκεί.

Περί το μεσημέρι (τοπική ώρα) είχαν επιβεβαιωθεί 15 θάνατοι, 316 άνθρωποι είχαν διασωθεί και συνέχιζαν να αγνοούνται άλλοι τουλάχιστον 28, ανέφερε αξιωματικός του λιμενικού, ο Ρόμελ Ντούα.

«Αεροσκάφος του λιμενικού βρίσκεται εν πτήσει για να συμμετάσχει στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης», ενώ «το ναυτικό και η πολεμική αεροπορία επίσης ανέπτυξαν μέσα στην περιοχή», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Το ναυάγιο, μέσα στη νύχτα, έγινε κάπου πέντε χιλιόμετρα ανατολικά της νήσου Μπάλουκ-Μπάλουκ, στην επαρχία Μπασίλαν.

«Η δυσκολία είναι ο αριθμός των ασθενών που διακομίζονται εδώ. Έχουμε έλλειψη προσωπικού αυτή τη στιγμή», είπε στο AFP εκπρόσωπος των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών, η Ροναλίν Πέρες.

Έρευνα

Βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από το λιμενικό εικονίζει επιζώντες καθώς ανασύρονται από το νερό και καθώς τους προσφέρονται οι πρώτες βοήθειες. Σε άλλο οπτικό υλικό, που μεταφορτώθηκε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, ακούει κανείς κραυγές ναυαγών που ζητούν απεγνωσμένα βοήθεια μέσα στο σκοτάδι.

«Δεν μπορούμε να πούμε ως αυτή τη στιγμή ποια ήταν η αιτία του ναυαγίου», σημείωσε ο κ. Ντούα, προσθέτοντας πως άρχισε να διενεργείται έρευνα. «Αυτή τη στιγμή επικεντρωνόμαστε στις επιχειρήσεις διάσωσης», συμπλήρωσε.

Σε ανακοίνωσή του το λιμενικό διαβεβαίωσε πως το πορθμείο δεν ήταν παραφορτωμένο, όπως συμβαίνει συχνά στις Φιλιππίνες, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Ελλιπώς συντηρημένα και σπανίως υποβαλλόμενα σε ελέγχους, τα φέρι συγκαταλέγονται στα βασικά μέσα μεταφοράς στο αρχιπέλαγος των Φιλιππίνων, που μετρά πάνω από 7.100 νησιά, μεγάλα και μικρά. Τα χρησιμοποιούν εκατομμύρια άνθρωποι και είναι κοινό μυστικό πως πολύ συχνά παραφορτώνονται.

Dona Paz

Την 21η Δεκεμβρίου 1987, το πορθμείο Dona Paz συγκρούστηκε με πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο· το τρομακτικό ναυτικό δυστύχημα εκείνο είχε απολογισμό θυμάτων που ξεπέρασε τους 4.300 νεκρούς.

Αυτή ήταν η χειρότερη ναυτική τραγωδία στην παγκόσμια ιστορία σε καιρό ειρήνης.

Πιο πρόσφατα, το 2015, το Kim Nirvana αναποδογύρισε λίγη ώρα μετά τον απόπλου του, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 61 άνθρωποι στις κεντρικές Φιλιππίνες. Το ναυάγιο του φέρι, που μετέφερε τόνους τσιμέντου, ρυζιού και σιτηρών, κατά εκτιμήσεις οφειλόταν στο ότι μετέφερε υπερβολικά μεγάλο φορτίο.

Και, το 2023, πυρκαγιά στο φέρι Lady Mary Joy 3, το οποίο συνέδεε επίσης την πόλη Ζαμποάνγκα με τη Χολό, στοίχισε τη ζωή σε πάνω από 30 επιβαίνοντες.