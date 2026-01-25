Καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι» ήταν σήμερα ο Αντρέας Γεωργίου, ο οποίος μόλις μπήκε μέσα θέλησε να λύσει ένα μπιφ με τη Σίσσυ Χρηστίδου και τον Κωνσταντίνο Βασάλο.

«Να λύσουμε ένα μπιφ που είχαμε στα γρήγορα;», είπε ο Αντρέας Γεωργίου, με τη Σίσσυ Χρηστίδου να απαντά: «Δεν είχαμε μπιφ, αλλά εγώ γκρίνιαζα, ήμουν πολύ γκρινιάρα στο κανάλι και έλεγα “γιατί δεν έρχεται ο Αντρέας;”».

Α.Γ.: Δεν με κάλεσες τρία χρόνια.

Ο Αντρέας Γεωργίου είπε στη συνέχεια: «Εγώ νόμιζα ότι κάτι έπαιζε με τον Βασάλο, γιατί με έκανε unfollow στο Instagram» κι εκείνη τη στιγμή κάλεσαν τον Κωνσταντίνο Βασάλο να μπει στο πλατό.

Α.Γ.: Γιατί μου έχεις κάνει unfollow στο Instagram;

Κ.Β.: Δεν σε έχω κάνει.

Α.Γ.: Με έχεις κάνει unfollow.

Κ.Β.: Ψέματα λες τώρα!

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος μπήκε εκείνη τη στιγμή στο Instagram και έδειξε στον Αντρέα Γεωργίου ότι τον ακολουθεί κανονικά στα social media.

Κ.Β.: Αντρέα, κάτι άλλο πρέπει να μας πεις τώρα.

Α.Γ.: Θα σου πω, ήθελα να έρθεις στην παρέα μας.

Κ.Β.: Έκανες καλή κωλοτούμπα, ήθελες να με εκθέσεις, αλλά δεν σου βγήκε, αλλά επειδή είσαι καλεσμένος, σε σέβομαι και θα το διαχειριστώ σωστά.