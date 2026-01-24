Κορυφαίοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι από 34 χώρες θα δώσουν το «παρών» στις 11 Φεβρουαρίου σε διάσκεψη που διοργανώνουν οι ΗΠΑ, με στόχο να συζητηθούν οι βασικές προτεραιότητες ασφαλείας στο Δυτικό Ημισφαίριο. Η ανακοίνωση έγινε χθες Παρασκευή από το Πεντάγωνο, μόλις λίγες εβδομάδες μετά την αμερικανική επιχείρηση στη Βενεζουέλα που οδήγησε στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του.

«Οι χώρες στο Δυτικό Ημισφαίριο μοιράζονται βαθείς ιστορικούς δεσμούς, κοινές αξίες και ενδιαφέρον για την περιφερειακή σταθερότητα», προς όφελος της μακροχρόνιας ασφάλειας και ευημερίας τόσο των ΗΠΑ όσο και της ευρύτερης περιοχής, υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση της ηγεσίας των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

Της διάσκεψης θα προεδρεύσει ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, ο πτέραρχος Νταν Κέιν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, στη διάσκεψη έχουν προσκληθεί μεταξύ άλλων κορυφαίοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι από τη Δανία, τη Βρετανία και τη Γαλλία.