Οι γαλλικές αρχές απαγόρευσαν σήμερα μια συγκέντρωση Βρετανών ακροδεξιών, που αντιτίθενται στη μετανάστευση, η οποία ήταν προγραμματισμένη για αύριο Σάββατο στη βόρεια Γαλλία.

Η συγκέντρωση με την ονομασία Overlord –από την κωδική ονομασία της Απόβασης της Νορμανδίας, όταν οι συμμαχικές δυνάμεις διέπλευσαν τη Μάγχη το 1944 για να πολεμήσουν τον ναζιστικό στρατό στη Γαλλία– έχει ως στόχο «να υποκαταστήσει τις αστυνομικές γαλλικές αρχές για να εμποδίσει» τις αναχωρήσεις μεταναστών προς το Ηνωμένο Βασίλειο, εξηγείται στην απόφαση της απαγόρευσης.

Οι επικεφαλής δύο περιφερειών της βόρειας Γαλλίας, σε ανακοίνωσή του, επισήμαναν ότι είναι συχνή η παρουσία στα γαλλικά παράλια «ακτιβιστών προερχόμενων από το ακροδεξιό βρετανικό κίνημα, ιδίως από το κίνημα Raise the Colours, οι οποίοι εμπλέκονται σε ενέργειες εκφοβισμού των μεταναστών και των ανθρωπιστικών οργανώσεων». Η δράση τους, την οποία διαφημίζουν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, εντάσσεται «στην ξενοφοβική και αντιμεταναστευτική ιδεολογία» και «δημιουργεί προφανή κίνδυνο ταραχών», αναφέρουν οι περιφερειάρχες του Νορ, Μπερτράν Γκομ και του Πα-ντε-Καλαί, Φρανσουά Ξαβιέ Λοκ.

Προκειμένου να προληφθεί «κάθε αντιπαράθεση ή απειλή για την ασφάλεια των ανθρώπων», αποφάσισαν να απαγορεύσουν τις συγκεντρώσεις μελών του κινήματος Raise the Colours κοντά στη Δουνκέρκη, το Καλαί, τη Μπουλόνιε-σιρ-Μερ, το Μπντρέιγ-σιρ-Μερ και τη Λιλ, από απόψε το βράδυ μέχρι το πρωί της Δευτέρας, σύμφωνα με το ΑΠΕ

Στις 13 Ιανουαρίου είχε απαγορευτεί η είσοδος στο γαλλικό έδαφος σε δέκα Βρετανούς ακροδεξιούς που κατηγορήθηκαν για «βιαιοπραγία» σε βάρος μεταναστών στη βόρεια Γαλλία.

Μετά τα μέτρα που έλαβε το Παρίσι, διαφάνηκε ένα ρήγμα στους κόλπους της οργάνωσης Raise the Colours και ένα από τα παρακλάδια της, «πολύ ριζοσπαστικό», σύμφωνα με τους περιφερειάρχες, φαίνεται ότι είχε την πρωτοβουλία να οργανώσει την απαγορευμένη συγκέντρωση. Ο επικεφαλής του, ο Ντάνιελ Τόμας, έγραψε στο Instagram ότι στις 24 Ιανουαρίου «οι αποφάσεις δεν θα λαμβάνονται πλέον από τους πολιτικούς, ούτε από τους θεσμούς, αλλά από τους απλούς Άγγλους και Βρετανούς πολίτες που αρνούνται να παραμείνουν με σταυρωμένα τα χέρια», χωρίς άλλες διευκρινίσεις.