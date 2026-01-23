Το TikTok ολοκλήρωσε την συμφωνία για τη δημιουργία μιας νέας αμερικανικής οντότητας, αποφεύγοντας την απειλή απαγόρευσης στις Ηνωμένες Πολιτείες που συζητείται εδώ και χρόνια.

Η εταιρεία της πλατφόρμας κοινωνικών βίντεο υπέγραψε συμφωνίες με σημαντικούς επενδυτές, όπως οι Oracle, Silver Lake και MGX, για τη δημιουργία της νέας κοινοπραξίας TikTok U.S. Η νέα οντότητα θα λειτουργεί υπό «ορισμένες εγγυήσεις που προστατεύουν την εθνική ασφάλεια μέσω ολοκληρωμένων προστασιών δεδομένων, ασφάλειας αλγορίθμου, εποπτείας περιεχομένου και διασφαλίσεων λογισμικού για τους χρήστες στις ΗΠΑ», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωση την Πέμπτη. Οι Αμερικανοί χρήστες του TikTok μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν την ίδια εφαρμογή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επαίνεσε τη συμφωνία σε ανάρτησή του στο Truth Social, ευχαριστώντας συγκεκριμένα τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ «για τη συνεργασία μαζί μας και, τελικά, για την έγκριση της συμφωνίας». Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι ελπίζει «ότι για πολλά χρόνια στο μέλλον θα με θυμούνται εκείνοι που χρησιμοποιούν και αγαπούν το TikTok».

Ο Άνταμ Πρέσερ, που προηγουμένως εργαζόταν ως επικεφαλής λειτουργιών και trust & safety στο TikTok, θα ηγηθεί της νέας κοινοπραξίας ως διευθύνων σύμβουλος. Θα συνεργαστεί με ένα επταμελές, κυρίως αμερικανικό διοικητικό συμβούλιο, που περιλαμβάνει τον διευθύνοντα σύμβουλο του TikTok, Σόου Τσου.

Η συμφωνία σηματοδοτεί το τέλος ετών αβεβαιότητας σχετικά με το μέλλον της δημοφιλούς πλατφόρμας κοινής χρήσης βίντεο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά την ψήφιση από ευρείες διμερείς πλειοψηφίες στο Κογκρέσο — και την υπογραφή από τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν — ενός νόμου που θα απαγόρευε το TikTok στις ΗΠΑ αν δεν έβρισκε νέο ιδιοκτήτη αντί της κινεζικής ByteDance, η πλατφόρμα επρόκειτο να κλείσει όταν εκπνεύσει η προθεσμία του νόμου τον Ιανουάριο του 2025. Για μερικές ώρες, αυτό συνέβη. Όμως την πρώτη ημέρα στο αξίωμα, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για να συνεχίσει να λειτουργεί, ενώ η κυβέρνησή του αναζητούσε συμφωνία για την πώληση της εταιρείας.

Εκτός από την έμφαση στην προστασία δεδομένων, με τα δεδομένα των Αμερικανών χρηστών να αποθηκεύονται τοπικά σε σύστημα που διαχειρίζεται η Oracle, η κοινοπραξία θα επικεντρωθεί επίσης στον αλγόριθμο του TikTok. Ο αλγόριθμος σύστασης περιεχομένου, που προτείνει στους χρήστες συγκεκριμένα βίντεο προσαρμοσμένα στις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά τους, θα εκπαιδευτεί ξανά, θα δοκιμαστεί και θα ενημερωθεί βάσει δεδομένων Αμερικανών χρηστών, ανέφερε η εταιρεία στην ανακοίνωσή της.

Ο αλγόριθμος αποτελεί κεντρικό ζήτημα στη συζήτηση για την ασφάλεια του TikTok. Η Κίνα είχε προηγουμένως υποστηρίξει ότι ο αλγόριθμος πρέπει να παραμείνει υπό κινεζικό έλεγχο σύμφωνα με το νόμο. Ωστόσο, η αμερικανική νομοθεσία που πέρασε με διμερή υποστήριξη αναφέρει ότι οποιαδήποτε αποδέσμευση του TikTok θα πρέπει να σημαίνει ότι η πλατφόρμα κόβει δεσμούς — συγκεκριμένα με τον αλγόριθμο — με τη ByteDance. Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, η ByteDance θα αδειοδοτήσει τον αλγόριθμο στην αμερικανική οντότητα για επανεκπαίδευση.

Ο νόμος απαγορεύει «οποιαδήποτε συνεργασία όσον αφορά τη λειτουργία αλγορίθμου σύστασης περιεχομένου» μεταξύ της ByteDance και μιας νέας πιθανής αμερικανικής ιδιοκτησιακής ομάδας, οπότε δεν είναι σαφές πώς θα εξελιχθεί η συνεχιζόμενη εμπλοκή της ByteDance σε αυτή τη ρύθμιση.

Οι Oracle, Silver Lake και η εμιρατινή επενδυτική εταιρεία MGX είναι οι τρεις διαχειριστές επενδυτές, που κατέχουν από 15% έκαστος. Άλλοι επενδυτές περιλαμβάνουν την επενδυτική εταιρεία του Μάικλ Ντελ, του δισεκατομμυριούχου ιδρυτή της Dell Technologies. Η ByteDance διατηρεί το 19,9% της κοινοπραξίας.