Στη σύλληψη μέλους του κοινοβουλίου και ηγετικού στελέχους της αξιωματικής αντιπολίτευσης προχώρησαν οι αρχές της Ουγκάντας. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας, ο συλληφθείς φέρεται να εμπλέκεται στα βίαια επεισόδια που σημειώθηκαν μετά τις πρόσφατες εθνικές εκλογές, οι οποίες κατέληξαν στον θάνατο επτά ατόμων.

Ο βουλευτής Μουάνγκα Κιβούμπι είναι αντιπρόεδρος του αντιπολιτευόμενου κόμματος «Πλατφόρμα Εθνικής Ενότητας», του οποίου ηγείται ο πρώην αστέρας της ποπ και νυν πολιτικός Μπόμπι Γουάιν, ο οποίος από την περασμένη εβδομάδα βρίσκεται σε άγνωστη τοποθεσία.

Ο Γουάιν, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Ρόμπερτ Κιαγκουλάνι, έχει πει ότι διέφυγε από τον στρατό που έκανε έφοδο στην κατοικία του λίγες ώρες προτού ο βετεράνος πρόεδρος Γιουέρι Μουσέβενι ανακηρυχθεί θριαμβευτικά νικητής των προεδρικών εκλογών της 15ης Ιανουαρίου.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε τη σύλληψη του Κιβούμπι σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, διευκρινίζοντας ότι «θα προσαχθεί στο δικαστήριο εν ευθέτω χρόνω».

«Η σύλληψή του συνδέεται με πρόσφατα περιστατικά πολιτικής βίας», ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η αστυνομία και ο Κιβούμπι δίνουν διαφορετική εικόνα για τις συγκρούσεις ανάμεσα στις δυνάμεις ασφαλείας και τους υποστηρικτές του βουλευτή, που ξέσπασαν στη διάρκεια της νύχτας μετά τις εκλογές.

Η αστυνομία υποστηρίζει ότι «μπράβοι» που πρόσκεινται στην αντιπολίτευση και επιστρατεύτηκαν από τον Κιβούμπι, κραδαίνοντας ματσέτες, επιτέθηκαν σε αστυνομικό τμήμα και σε κέντρο καταμέτρησης ψήφων.

Ο Κιβούμπι είπε στο Reuters ότι μέσα στο σπίτι του σκοτώθηκαν άνθρωποι περιμένοντας τα αποτελέσματα των εκλογών και την ανακοίνωση για την κοινοβουλευτική του έδρα.

Ο ίδιος είπε ότι 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και έκανε λόγο για «σφαγή».

Ο γενικός γραμματέας της Πλατφόρμας, ο Ντέιβιντ Ρουμπονγκόγια, δήλωσε σήμερα στο Reuters ότι συγκεντρώνει ακόμη πληροφορίες για τη σύλληψη του Κιβούμπι και ότι θα σχολιάσει σε δεύτερο χρόνο.

Εκατοντάδες υποστηρικτές της Πλατφόρμας και αξιωματούχοι συνελήφθησαν πριν και μετά τις εκλογές στο πλαίσιο εκστρατείας εκφοβισμού τους, σύμφωνα με την αντιπολίτευση.

Καταγγέλλουν μάλιστα ότι κάποιοι βασανίστηκαν.

Σε χθεσινή του συνέντευξη στο Reuters ο Γουάιν είπε ότι «κανένας δεν είναι ασφαλής στην Ουγκάντα».

«Δεν πιστεύουμε στη βία, αλλά πιστεύουμε ότι, όταν αντεπιτιθέμεθα με ηθικό τρόπο και αποκαλύπτουμε αυτή την ατιμωρησία, ίσως (η βία) να σταματήσει», είπε ο Γουάιν καλώντας την Αφρικανική Ένωση να υψώσει τη φωνή της απέναντι σε αυτό που καταγγέλλει ως εκτεταμένη νοθεία στις εκλογές, περιλαμβανομένων απαγωγών υποστηρικτών της αντιπολίτευσης.

Η νίκη του Μουσέβενι σημαίνει ότι αυτός ο αρχηγός κράτους της Αφρικής με τη μεγαλύτερη σε διάρκεια θητεία θα έχει παραμείνει στην εξουσία για 45 χρόνια όταν λήξει και η νέα του θητεία το 2031.

Θεωρείται ευρέως, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, ότι προετοιμάζει για διάδοχό του τον γιο του, τον Μουχούζι Καϊνερουγκάμπα, ο οποίος είναι αρχηγός του στρατού.