Αβάσιμη χαρακτήρισε σήμερα την «αποκαλούμενη κινεζική απειλή» το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών, απαντώντας έτσι στις δηλώσεις του ΝΑΤΟ ότι οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για τη Γροιλανδία στοχεύουν να διασφαλίσουν ότι η Ρωσία και η Κίνα δεν θα «βάλουν ποτέ πόδι» στο νησί.

«Η Κίνα αντιτίθεται στην πρακτική του να κατασκευάζεις κάτι από το τίποτα και του να χρησιμοποιείται η Κίνα ως δικαιολογία για προσωπικά οφέλη», είπε ο Γκουό Σιακούν, που σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ είναι ένας εκπρόσωπος του υπουργείου, στη διάρκεια ενημέρωσης του Τύπου.

Χθες η Κίνα επιβεβαίωσε την προσήλωσή της σε ένα διεθνές σύστημα υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, στον απόηχο της πρόσκλησης που έλαβε για συμμετοχή στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ. Το Πεκίνο, διευκρινίζοντας τη θέση του, υπογράμμισε ότι δεν σκοπεύει να ανταγωνιστεί με καμία χώρα για να αυξήσει την επιρροή της.

«Όποιες κι αν είναι οι αλλαγές στη διεθνή κατάσταση, η Κίνα υπερασπίζεται σθεναρά το διεθνές σύστημα με τον ΟΗΕ στο επίκεντρό του, τη διεθνή τάξη που βασίζεται στο διεθνές δίκαιο και τους θεμελιώδεις κανόνες των διεθνών σχέσεων, οι οποίοι εδράζονται στους σκοπούς και τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών», δήλωσε πρόσφατα ένας από τους εκπροσώπους του υπουργείου Εξωτερικών της χώρας ονόματι Γκούο Τζιακούν.