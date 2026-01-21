Δύο νεκροί και μία τραυματίας είναι ο απολογισμός των ρωσικών πληγμάτων που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στην πόλη Κρίβι Ριχ στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιφέρειας Ντνιπροπετρόφσκ, Ολεκσάντρ Γκαντζά, τα θύματα ήταν ένας άνδρας και μία γυναίκα, αμφότεροι ηλικίας περίπου 70 ετών.

«Ένας άνδρας 77 ετών και μια γυναίκα 72 ετών σκοτώθηκαν. Μια γυναίκα 53 ετών τραυματίστηκε», δήλωσε αυτή η πηγή.

Η επίθεση αυτή, που έγινε με πύραυλο και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, προκάλεσε επίσης ζημιές σε κτίρια, πρόσθεσε.

Τις προηγούμενες ημέρες μια εκτεταμένη ρωσική αεροπορική επίθεση στην Ουκρανία άφησε το ουκρανικό κοινοβούλιο και μεγάλο μέρος των κατοικιών του Κιέβου χωρίς θέρμανση και ηλεκτροδότηση, ενώ οι θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα παραμένουν περίπου στους -10°C.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην απογευματινή του τοποθέτηση την Τρίτη, ανέφερε ότι στην πρωτεύουσα ένα εκατομμύριο πολίτες βρίσκονταν ακόμη χωρίς ρεύμα.