Πάνω από 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 15 τραυματίστηκαν από έναν μεγάλο άγριο αρσενικό ελέφαντα, που εξαπέλυσε ένα δεκαήμερο ανεξέλεγκτο ξέσπασμα σε αρκετές πόλεις και χωριά της ανατολικής Ινδίας, τρομοκρατώντας τους κατοίκους, οι οποίοι, σύμφωνα με αναφορές, ανέβαιναν σε δέντρα και κοιμούνταν στις ταράτσες για να μείνουν μακριά από το πέρασμά του.

Το αρσενικό, με έναν μόνο χαυλιόδοντα, χτύπησε για πρώτη φορά την Πρωτοχρονιά, όταν σκότωσε έναν 35χρονο άνδρα στο χωριό Μπαντιτζάρι, στην περιφέρεια Δυτικό Σινγκμπχούμ, στην πολιτεία Τζαρκχάντ, όπως αναφέρει η New York Post.

Rogue elephant kills nearly two dozen people in 10-day rampage through eastern India https://t.co/Uze1UZf82V pic.twitter.com/LuCqE48k9s — New York Post (@nypost) January 20, 2026

Τέσσερις ημέρες αργότερα, το ζώο σκότωσε πέντε μέλη της ίδιας οικογένειας στη κοντινή πόλη Σοουάν. Την επόμενη ημέρα, σκότωσε άλλους πέντε ανθρώπους στη Μπαμπάρια, ανάμεσά τους ένα παντρεμένο ζευγάρι και τα δύο παιδιά του, όπως ανέφερε η εφημερίδα «Times of India».

A killer elephant — who is at-large — has left a total of 22 people dead over a 10 day period in India.



Details: https://t.co/Q3njFcHsgJ



🎥: TIM pic.twitter.com/NzXY48gI4d — TMZ (@TMZ) January 19, 2026

Σύμφωνα με δασικούς αξιωματούχους, ο ελέφαντας κινούνταν κυρίως τη νύχτα και κάλυπτε έως και 25 μίλια την ημέρα, ματαιώνοντας επανειλημμένες προσπάθειες να του χορηγηθεί ηρεμιστικό με αναισθητικό βέλος.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι το ζώο βρίσκεται σε κατάσταση «μούστ», μια φυσική αλλά επικίνδυνη ορμονική φάση στα αρσενικά ελεφαντοειδή, που συνοδεύεται από απότομη αύξηση της τεστοστερόνης και μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες ή ακόμη και μήνες. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, τα αρσενικά γίνονται εξαιρετικά επιθετικά, ανήσυχα και απρόβλεπτα, συχνά διανύουν μεγάλες αποστάσεις και επιτίθενται χωρίς προειδοποίηση.

Στα χωριά που επλήγησαν περισσότερο, με το που έπεφτε η νύχτα ξεσπούσε πανικός. Οι κάτοικοι αρνούνταν να κοιμηθούν μέσα στα σπίτια τους και προτιμούσαν να μένουν σε ταράτσες ή πάνω σε δέντρα, σε επιφυλακή για τον ήχο από σπασμένους τοίχους ή βαριά βήματα, καθώς ο ελέφαντας περιπολούσε στα όρια του δάσους.

Περισσότερα από 300 άτομα από δασικές και υπηρεσίες άγριας ζωής έχουν αναπτυχθεί σε μια μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού, με ομάδες ιχνηλάτησης, μονάδες αναισθητοποίησης και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Οι τοπικές αρχές λένε ότι ο ελέφαντας δεν έχει ακόμη συλληφθεί, καθώς συνεχίζει να αποφεύγει τις ομάδες, κινούμενος γρήγορα μέσα σε πυκνό δάσος και περνώντας από απομονωμένα χωριά κάτω από το σκοτάδι.

Οι ομάδες ελέγχου άγριας ζωής επιχείρησαν πολλές φορές να τον αναισθητοποιήσουν με εκτοξευτήρες βελών, όμως κάθε προσπάθεια απέτυχε, καθώς το τεράστιο ζώο γινόταν όλο και πιο ταραγμένο, αναγκάζοντας τις ομάδες να διακόπτουν επανειλημμένα την επιχείρηση, από φόβο ότι θα μπορούσε να ορμήσει σε συγκεντρωμένα πλήθη κοντά στα χωριά.

Καθώς τα δάση συρρικνώνονται και η ανάπτυξη επεκτείνεται, οι ελέφαντες αναγκάζονται όλο και πιο συχνά να μπαίνουν σε ανθρώπινους οικισμούς, μια τάση που έχει οδηγήσει σε θανατηφόρα αύξηση των συγκρούσεων ανθρώπων και ελεφάντων σε όλη την Ινδία. Σύμφωνα με κρατικά στοιχεία, περίπου 500 άνθρωποι σκοτώνονται από ελέφαντες στην Ινδία κάθε χρόνο.

Μεταξύ 2020 και 2024, ο αριθμός των ελεφάντων που πέθαναν από αιτίες που σχετίζονται με ανθρώπινη δραστηριότητα έφτασε τους 2.011, αυξημένος κατά 37% σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετία