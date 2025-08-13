Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στην νοτιοδυτική Ινδία, όταν ένας απερίσκεπτος τουρίστας ποδοπατήθηκε από ελέφαντα, αφού προσπάθησε να βγάλει μαζί του selfie, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Daily Mail.

Βίντεο που τραβήχτηκε την Κυριακή δείχνει το τεράστιο ζώο να καταδιώκει τον άνδρα, ο οποίος τρέχει να σωθεί. Ο τουρίστας, ονόματι Ρ. Μπασαβαράτζου, φέρεται να είχε εισβάλει σε απαγορευμένη δασική περιοχή κοντά σε ναό πριν από τη συνάντηση. Το περιστατικό καταγράφηκε από επισκέπτες στο κρατικό καταφύγιο της Καρνατάκα και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο.

Στο βίντεο, ο ελέφαντας στέκεται στην άκρη του δρόμου, σηκώνει την προβοσκίδα και διασχίζει τον δρόμο μπροστά από διερχόμενο αυτοκίνητο, κυνηγώντας τον τουρίστα. Ο Μπασαβαράτζου στρέφεται και τρέχει στον πολυσύχναστο δρόμο, αλλά σκοντάφτει και πέφτει στο οδόστρωμα. Ο ελέφαντας τον προλαβαίνει, τον ποδοπατά και του σκίζει το παντελόνι και τα εσώρουχα. Στη συνέχεια, στέκεται από πάνω του πριν απομακρυνθεί, επιτρέποντάς του να σηκωθεί και να τρέξει για να σωθεί.

Με σοβαρά τραύματα αλλά ζωντανός ο τουρίστας

Ο άνδρας, αν και τραυματίστηκε σοβαρά, επέζησε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Μάρτυρας του περιστατικού, ο Ντάνιελ Οσόριο, ανέφερε ότι ο ελέφαντας έτρωγε καρότα στην άκρη του δρόμου όταν ο τουρίστας τον πλησίασε για selfie. Η ξαφνική λάμψη της κάμερας προκάλεσε το ζώο, που επιτέθηκε.

Tourist in India trampled by elephant after selfie attempt



The man is under investigation for breaching park regulations, with authorities promising tougher penalties for future offenders. pic.twitter.com/uLNk4EW0q2 — MustShareNews (@MustShareNews) August 13, 2025

Ο Μπασαβαράτζου τιμωρήθηκε με πρόστιμο 25.000 ρουπίες (περίπου 220 ευρώ) και υποχρεώθηκε να καταγράψει βίντεο όπου ομολογεί τις πράξεις του, αποδίδοντάς τες στην άγνοιά του για τους κανόνες ασφαλείας άγριας ζωής. Ο Οσόριο τόνισε ότι το συμβάν υπενθυμίζει την ανάγκη να τηρούνται οι κανονισμοί των καταφυγίων και ότι μόνο εκπαιδευμένο προσωπικό πρέπει να χειρίζεται τέτοιες καταστάσεις.

Το Δασαρχείο προειδοποίησε ότι τέτοιες απερίσκεπτες ενέργειες θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και προκαλούν απρόβλεπτη, επικίνδυνη συμπεριφορά ζώων. Η Ινδική υποήπειρος φιλοξενεί περίπου 30.000 άγριους ελέφαντες, περισσότερους από οποιαδήποτε άλλη χώρα, ενώ το 60% του παγκόσμιου πληθυσμού ασιατικών ελεφάντων ζει εκεί.

Δεν είναι, μάλιστα, το μοναδικό περιστατικό επίθεσης ελέφαντα στην Ινδία. Πέρυσι, θηλυκός ελέφαντας επιτέθηκε σε Ρωσίδα τουρίστρια στο φρούριο Άμερ στην Τζαϊπούρ, δημοφιλή τουριστικό προορισμό. Βίντεο δείχνει το ζώο να την αρπάζει με την προβοσκίδα, να την κουνά βίαια και να τη ρίχνει στο έδαφος, σπάζοντάς της το πόδι. Δύο άτομα τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την οργάνωση PETA, σε εκείνο το συμβάν.