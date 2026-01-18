Ένα προσχέδιο καταστατικού που εστάλη σε περίπου 60 χώρες από την αμερικανική διοίκηση καλεί τα κράτη μέλη να συνεισφέρουν το πόσο του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων σε μετρητά, εάν θέλουν η συμμετοχή τους στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα να διαρκέσει πάνω από τρία χρόνια, σύμφωνα με ένα έγγραφο που περιήλθε στη γνώση του πρακτορείου ειδήσεων Reuters.

«Κάθε κράτος μέλος θα εκτίει μια θητεία που δεν υπερβαίνει τα τρία χρόνια αφού τεθεί σε ισχύ το Καταστατικό, κάτι που θα αποτελεί αντικείμενο ανανέωσης από τον Πρόεδρο (Ντόναλντ Τραμπ)», λέει το έγγραφο, πληροφορίες για το οποίο μετέδωσε πρώτο το Bloomberg News.

«Ο όρος της τριετούς συμμετοχής δεν θα αφορά τα Κράτη Μέλη που συνεισφέρουν ποσό άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων σε μετρητά στο Συμβούλιο Ειρήνης εντός του πρώτου χρόνου από την ισχύ του Καταστατικού», συμπληρώνεται.