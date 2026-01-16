Η πλειοψηφία των Ουκρανών θα αντιταχθεί σθεναρά στην απόσυρση των στρατευμάτων από το τμήμα της ανατολικής περιοχής του Ντόνετσκ που εξακολουθεί να ελέγχεται από το Κίεβο, σε αντάλλαγμα για εγγυήσεις ασφάλειας από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, σύμφωνα με δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή.

Η Ουκρανία, επιφυλακτική λόγω των μη τήρησης δεσμεύσεων στο παρελθόν, πιέζει για νομικά δεσμευτικές εγγυήσεις ασφάλειας, προκειμένου να αποτρέψει οποιαδήποτε μελλοντική ρωσική επιθετικότητα.

Η Ουκρανία δέχεται πιέσεις από τις ΗΠΑ να συμφωνήσει γρήγορα σε μια ειρηνευτική συμφωνία, αλλά αρνείται να αποδεχτεί τις ρωσικές απαιτήσεις να παραχωρήσει εδάφη που εξακολουθεί να ελέγχει στο ανατολικό Ντονμπάς, μια μεγάλη βιομηχανική περιοχή πλούσια σε ορυκτά που περιλαμβάνει τις περιοχές του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ.

Η Ρωσία ελέγχει σχεδόν όλο το Λουγκάνσκ, αλλά το Κίεβο εξακολουθεί να κατέχει περίπου το 20% του Ντονέτσκ, συμπεριλαμβανομένης μιας σειράς στρατηγικά σημαντικών φρουριακών πόλεων και αμυντικών γραμμών.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση του Διεθνούς Ινστιτούτου Κοινωνιολογίας του Κιέβου (KIIS), το 54% των Ουκρανών απορρίπτει κατηγορηματικά την ιδέα της απόσυρσης από τμήματα του Ντονμπάς σε αντάλλαγμα για εγγυήσεις ασφάλειας από τους συμμάχους.

Περίπου το 39% δήλωσε ότι θα δεχόταν με δισταγμό, αναφέρει το Reuters.

«Επιπλέον, όσοι είναι διατεθειμένοι να συμφωνήσουν αναμένουν αρκετά σημαντικές εγγυήσεις ασφάλειας. Επομένως, εάν το επίπεδο των εγγυήσεων ασφάλειας είναι χαμηλότερο από το αναμενόμενο, η έγκριση μιας τέτοιας πρότασης θα είναι ακόμη χαμηλότερη», δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής του KIIS, Άντον Χρουσέτσκι.

Η έρευνα διεξήχθη στις αρχές Ιανουαρίου σε 601 ερωτηθέντες στην ουκρανική ελεγχόμενη περιοχή.

Σχεδόν το 70% δεν πίστευε ότι οι τρέχουσες διαπραγματεύσεις θα οδηγούσαν σε μια διαρκή ειρήνη.

Περίπου το 57% πίστευε ότι η Ρωσία θα επιτεθεί ξανά σε περίπτωση κατάπαυσης του πυρός στις τρέχουσες γραμμές του μετώπου και εγγυήσεων ασφάλειας από τους συμμάχους.

Ωστόσο, ακόμη και αν δοθούν εγγυήσεις ασφάλειας, το 40% πίστευε ότι οι ΗΠΑ δεν θα παρέχουν υποστήριξη σε περίπτωση νέας ρωσικής εισβολής, ενώ το 39% πίστευε ότι θα το έκαναν.

Η Ρωσία έχει δείξει δημοσίως ελάχιστο ενδιαφέρον για τη μείωση των απαιτήσεών της και έχει κάνει λίγες δηλώσεις σχετικά με το πλαίσιο ειρήνης 20 σημείων που η Ουκρανία και οι ΗΠΑ προσπαθούν να οριστικοποιήσουν.

Αντίθετα, η Ρωσία έχει εντείνει τις αεροπορικές επιδρομές, προκαλώντας σημαντικές ζημιές στις ήδη κατεστραμμένες ενεργειακές υποδομές και αφήνοντας εκατομμύρια ανθρώπους χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση σε συνθήκες παγετού.