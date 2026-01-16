Μια ομάδα από 125 φοιτητές και φοιτήτριες από την Ολλανδία, που συμμετείχαν σε ένα πρότζεκτ, με κεντρική ιδέα ότι θα ζούσαν στον ίδιο χώρο μαζί με 125 πρόσφυγες για να βοηθήσουν στην «ένταξή» τους στην ολλανδική κοινωνία, κατήγγειλαν ότι υπέστησαν επί χρόνια σεξουαλική κακοποίηση και βία, σύμφωνα με έρευνα.

Το Stek Oost, ένα συγκρότημα κατοικιών και πολυχώρος, που βρίσκεται στην περιοχή Watergraafsmeer του Άμστερνταμ, εγκρίθηκε από τις τοπικές αρχές ως η ιδανική λύση για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και του προσφυγικού ζητήματος. Η ιδέα ήταν συνολικά 125 φοιτητές και 125 πρόσφυγες να ζουν δίπλα-δίπλα και μάλιστα ενθαρρύνθηκαν να «συνδεθούν» μεταξύ τους, ώστε οι μετανάστες να προσαρμοστούν πιο γρήγορα στη ζωή στην Ολλανδία. Ωστόσο, οι φοιτητές που ζούσαν εκεί δήλωσαν στο ολλανδικό ερευνητικό ντοκιμαντέρ Zembla ότι υπέστησαν πολλαπλές σεξουαλικές επιθέσεις, παρενόχληση, βία, και μάλιστα ισχυρίστηκαν ότι έλαβε χώρα και ομαδικός βιασμός.

Μια νεαρή γυναίκα είπε ότι έβλεπε τακτικά «καβγάδες στο διάδρομο και μετά στο κοινόχρηστο σαλόνι». Ένας άνδρας είπε στο τηλεοπτικό πρόγραμμα ότι ένας πρόσφυγας τον απείλησε με ένα μαχαίρι κουζίνας 20 εκατοστών. Και ισχυρίστηκαν ότι αγνοήθηκαν παρά το γεγονός ότι υπέβαλαν πολλές αναφορές στις αρχές. Σε μια συγκλονιστική περίπτωση, μια πρώην ένοικος είπε ότι ένας Σύριος την βίασε αφού την προσκάλεσε στο δωμάτιό του για να δουν μια ταινία και μετά αρνήθηκε να την αφήσει να φύγει. Η γυναίκα, που αναγνωρίστηκε μόνο ως Αμάντα, είπε: «Ήθελε να μάθει ολλανδικά, να αποκτήσει μόρφωση. Ήθελα να τον βοηθήσω». Η Αμάντα περιέγραψε πώς της ζήτησε αρκετές φορές να πάει στο δωμάτιό του. Τελικά υπέκυψε και συμφώνησε να δουν μια ταινία μαζί.

Ωστόσο, σύντομα την έκανε να νιώσει άβολα και εκείνη ζήτησε να φύγει, αλλά εκείνος την παγίδευσε στο δωμάτιό του και την κακοποίησε σεξουαλικά. Παρά το γεγονός ότι κατέθεσε μήνυση στην αστυνομία μετά το περιστατικό το 2019, η αστυνομία απέσυρε την υπόθεση λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων. Αλλά μόλις έξι μήνες αργότερα, μια άλλη γυναίκα που ζούσε στο συγκρότημα Stek Oost κατήγγειλε τον Σύριο, λέγοντας στην ένωση κατοικιών που διαχειρίζεται τη δομή ότι ανησυχούσε για την ασφάλεια της ίδιας και των άλλων γυναικών που ζούσαν εκεί. Ωστόσο, η τοπική αρχή, η οποία είχε οργανώσει την ιδέα της «συγκατοίκησης», ισχυρίστηκε ότι ήταν αδύνατο να εκδιωχθεί ο άνδρας, σύμφωνα με το ντοκιμαντέρ Zembla. Μόνο όταν συνελήφθη επίσημα τον Μάρτιο του 2022, έφυγε από το συγκρότημα φοιτητών-προσφύγων. Ο Σύριος άνδρας αργότερα καταδικάστηκε για τον βιασμό της Αμάντα και μιας άλλης γυναίκας και το 2024 του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τριών ετών.

Η Carolien de Heer, πρόεδρος του Ανατολικού διαμερίσματος του Άμστερνταμ, όπου βρίσκεται το Stek Oost, ισχυρίστηκε ότι ήταν νομικά δύσκολο να απομακρυνθούν άνθρωποι από αυτά τα οικοδομικά τετράγωνα: «Βλέπεις απαράδεκτη συμπεριφορά και οι άνθρωποι φοβούνται. Αλλά νομικά, αυτό συχνά δεν είναι αρκετό για να απομακρυνθεί κάποιος από το σπίτι του ή να επιβληθεί υποχρεωτική μέριμνα. Συνεχίζεις να αντιμετωπίζεις τα ίδια εμπόδια». Σε μια άλλη τρομακτική υπόθεση που αναφέρθηκε από την εκπομπή, η Stadgenoot, η εταιρεία που διαχειρίζεται το συγκρότημα, υποψιάστηκε ότι έλαβε χώρα «ομαδικός βιασμός» σε ένα από τα διαμερίσματά της το καλοκαίρι του 2023. Η αστυνομία δήλωσε στην ολλανδική εφημερίδα De Telegraaf ότι, ενώ δεν γνώριζε για ομαδικό βιασμό που έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις, δήλωσε ότι είχε λάβει επτά αναφορές για σεξουαλική επίθεση. Από το άνοιγμά του το 2018, το Stek Oost έχει αντιμετωπίσει πολλές παρόμοιες κατηγορίες. Το 2022, ο τοπικός τηλεοπτικός σταθμός του Άμστερνταμ AT5 ανέφερε ότι ένας πρόσφυγας είχε κατηγορηθεί για έξι σεξουαλικές επιθέσεις μεταξύ 2018 και 2021.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της Daily Mail, ο εν λόγω πρόσφυγας ενεπλάκη σε μια παρατεταμένη νομική διαμάχη με τις τοπικές αρχές, οι οποίες αγωνίστηκαν για να τον αναγκάσουν να εγκαταλείψει το Stek Oost. Από την πλευρά της, η Stadgenoot ήθελε να κλείσει τη δομή ήδη από το 2023, αλλά η τοπική αρχή αρνήθηκε. Ωστόσο, πρόκειται να κλείσει τελικά μέχρι το 2028, μετά τη λήξη της σύμβασης λειτουργίας του χώρου. Εν τω μεταξύ, όμως, το προσωπικό και οι φοιτητές στο Stek Oost έχουν εξαντληθεί από την εμπειρία που είχαν ζώντας και δουλεύοντας εκεί. Η Mariëlle Foppen, η οποία εργάζεται για την Stadgenoot, δήλωσε με απογοήτευση στην εκπομπή: «Ήμασταν απόλυτα συγκλονισμένοι. Δεν θέλαμε πλέον να είμαστε υπεύθυνοι για την ασφάλεια του συγκροτήματος». Και πρόσθεσε: «Ήταν απλώς πολύ βαρύ αυτό που συνέβαινε. Ως προϊσταμένη αυτών των συναδέλφων, θα έλεγα: “Αν δεν μπορώ να εγγυηθώ την ασφάλειά τους, θα κοιμηθώ πολύ άσχημα το βράδυ”.