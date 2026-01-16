Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (15/1) στο εμπορικό κέντρο Tuen Mun Town Plaza του Χονγκ Κονγκ, όταν αστυνομικοί πυροβόλησαν και σκότωσαν άνδρα, ο οποίος κρατούσε όμηρο μια γυναίκα και απειλούσε να τη μαχαιρώσει.

Οπτικό υλικό που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο δείχνει τον ύποπτο να κραδαίνει ένα μαχαίρι την ώρα που στέκεται σε ένα πεζοδρόμιο, προκαλώντας πανικό στους περαστικούς. Στη συνέχεια, κατευθύνεται προς το εσωτερικό του εμπορικού κέντρου. Εκεί, σύμφωνα με μαρτυρίες και βίντεο, ακινητοποίησε μια γυναίκα κρατώντας την από την τσάντα της, λίγο πριν δεχθεί τα πυρά των αστυνομικών.

Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, ο άνδρας μεταφέρθηκε αναίσθητος στο νοσοκομείο Tuen Mun, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

[Warning: distressing footage]



BREAKING: Police fired live rounds to subdue a knife-wielding man at Tuen Mun Town Plaza on Thursday evening, according to local media.



The man was sent to hospital in an unconscious state, police told HKFP. In full: https://t.co/DCCXWexVft pic.twitter.com/LVfFGRrhXL — Hong Kong Free Press HKFP (@hkfp) January 15, 2026

Τα αίτια που οδήγησαν στην επίθεση παραμένουν υπό διερεύνηση, σύμφωνα με την ιστοσελίδα hongkongfp.

Προσοχή σκληρές εικόνες: