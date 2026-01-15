Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε την Πέμπτη ότι η διεθνής κατάσταση έχει επιδεινωθεί και ότι ο κόσμος γίνεται όλο και πιο επικίνδυνος, αλλά δεν αναφέρθηκε στην κατάσταση στη Βενεζουέλα και το Ιράν.

Ο Πούτιν δεν έχει ακόμη σχολιάσει δημοσίως την ανατροπή του Νικολάς Μαδούρο της Βενεζουέλας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τις διαμαρτυρίες στο Ιράν ή τις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά της Γροιλανδίας.

«Η κατάσταση στη διεθνή σκηνή επιδεινώνεται ολοένα και περισσότερο, δεν νομίζω ότι κάποιος θα διαφωνούσε με αυτό, οι μακροχρόνιες συγκρούσεις εντείνονται και αναδύονται νέα σοβαρά σημεία ανάφλεξης», δήλωσε ο Πούτιν με ένα χαμόγελο.

💥 The full speech by Vladimir Putin at the ceremony for receiving the letters of credence from foreign ambassadors … pic.twitter.com/K1pDCPGdz2 — Bernadette 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇮🇪🇷🇺🇵🇸 (@BDooher) January 15, 2026

Σε ομιλία του προς τους νέους πρέσβεις που παρουσίασαν τα διαπιστευτήριά τους στο Κρεμλίνο, την πρώτη δημόσια δήλωσή του για θέματα εξωτερικής πολιτικής φέτος, ο Πούτιν δεν ανέφερε ρητά τις Ηνωμένες Πολιτείες ή τον Τραμπ.

«Ακούμε έναν μονόλογο από εκείνους που, με το δικαίωμα της δύναμης, θεωρούν επιτρεπτό να επιβάλλουν τη θέλησή τους, να δίνουν μαθήματα στους άλλους και να εκδίδουν διαταγές», είπε ο Πούτιν. «Η Ρωσία είναι ειλικρινά προσηλωμένη στα ιδανικά ενός πολυπολικού κόσμου».

Ο Πούτιν προέτρεψε να συζητηθούν οι προτάσεις της Ρωσίας για μια νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας στην Ευρώπη.

«Ελπίζουμε ότι η αναγνώριση αυτής της ανάγκης θα έρθει αργά ή γρήγορα. Μέχρι τότε, η Ρωσία θα συνεχίσει να επιδιώκει με συνέπεια τους στόχους της».

Ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο πιο αιματηρός στην Ευρώπη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη αντιπαράθεση μεταξύ της Ρωσίας και της Δύσης από την κρίση των πυραύλων της Κούβας το 1962.