Ένας ρωσικός βαλλιστικός πύραυλος έπληξε λιμενικές υποδομές στην πόλη Τσορνομόρσκ της νότιας Ουκρανίας, δήλωσε μέσω ανάρτησης στην εφαρμογή Telegram ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ολέξι Κουλέμπα.

⚡ Russia struck Chornomorsk port with a ballistic missile, hitting a Maltese civilian ship at berth.



One crew member is injured, per Deputy PM Kuleba. Port infrastructure remains the target. pic.twitter.com/M7AQZWG3ah