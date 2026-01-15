Είκοσι περίπου συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας που έλαβε χώρα τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας συνάντησε ο πάπας Λέων ο ΙΔ΄ σήμερα το μεσημέρι στο Βατικανό.

«Όταν έμαθα ότι μερικοί από εσάς είχαν ζητήσει ακρόαση, δέχθηκα αμέσως. Είπα “ναι, θα βρεθεί ο αναγκαίος χρόνος”. Ήθελα να έχω τουλάχιστον την ευκαιρία να μοιραστώ τη στιγμή αυτή μαζί σας. Μια στιγμή η οποία, για εσάς, αποτελεί πραγματικά απόδειξη της πίστης σας, απόδειξη των όσων πιστεύουμε», είπε ο ποντίφικας.

«Δεν μπορώ να σας εξηγήσω, αγαπητά αδέλφια, για ποιο λόγο ζητήθηκε από εσάς και τα παιδιά σας να αντιμετωπίσετε μια τέτοια δοκιμασία. Η στοργή και τα λόγια ανθρώπινης συμπόνιας που σας απευθύνω σήμερα, μοιάζουν σαφώς περιορισμένα και αδύναμα. Ο διάδοχος του Πέτρου, τον οποίο ήρθατε σήμερα να συναντήσετε, σας το λέει με ισχύ και πεποίθηση: η ελπίδα σας δεν είναι μάταιη, διότι ο Χριστός αναστήθηκε αληθώς! Η Αγία Εκκλησία είναι μάρτυρας και το διακηρύττει με βεβαιότητα!», πρόσθεσε ο Λέων.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πάπας ζήτησε από τους συγγενείς των θυμάτων του Κραν Μοντανά να πουν, μαζί, το «Πάτερ Ημών» και ανέθεσε όλους στη φροντίδα της Παναγίας, την οποία χαρακτήρισε «Κυρά του Πόνου».