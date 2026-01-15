Τα πιο ισχυρά διαβατήρια του κόσμου για το 2026 αποκαλύπτει η νέα έκθεση του Henley Passport Index, καταγράφοντας ποιες χώρες προσφέρουν στους πολίτες τους τη μεγαλύτερη ελευθερία μετακίνησης, με λιγότερους περιορισμούς και ταχύτερους ελέγχους στα σύνορα. Στην κορυφή της κατάταξης κυριαρχούν για ακόμα μία χρονιά ασιατικές χώρες, με τη Σιγκαπούρη να καταλαμβάνει την πρώτη θέση και την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα να μοιράζονται τη δεύτερη.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι πολίτες της Σιγκαπούρης απολαμβάνουν πρόσβαση χωρίς βίζα σε 192 από τις 227 χώρες και εδάφη που παρακολουθεί ο δείκτης. Το Henley Passport Index καταρτίζεται από τη λονδρέζικη συμβουλευτική εταιρεία παγκόσμιας ιθαγένειας και διαμονής Henley & Partners, με τη χρήση αποκλειστικών δεδομένων της Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών. Ακολουθούν η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα, με δυνατότητα ταξιδιών χωρίς βίζα σε 188 προορισμούς.

Στην τρίτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης βρίσκονται πέντε ευρωπαϊκές χώρες με ισοβαθμία, καθώς το σύστημα του δείκτη καταγράφει πολλαπλές χώρες με το ίδιο σκορ στην ίδια θέση. Πρόκειται για τη Δανία, το Λουξεμβούργο, την Ισπανία, τη Σουηδία και την Ελβετία, οι οποίες προσφέρουν πρόσβαση χωρίς βίζα σε 186 χώρες και εδάφη. Ακολουθεί επίσης αποκλειστικά ευρωπαϊκή παρουσία στην τέταρτη θέση, με την Αυστρία, το Βέλγιο, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Ιταλία, την Ολλανδία και τη Νορβηγία, όλες με σκορ 185.

H θέση της Ελλάδας

Την πέμπτη θέση καταλαμβάνουν η Ουγγαρία, η Πορτογαλία, η Σλοβακία, η Σλοβενία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με δυνατότητα ελεύθερης μετακίνησης σε 184 προορισμούς. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία καταγράφουν τη μεγαλύτερη άνοδο στην 20ετή ιστορία του δείκτη, έχοντας προσθέσει 149 προορισμούς χωρίς βίζα από το 2006 και ανεβαίνοντας συνολικά 57 θέσεις στην κατάταξη. Όπως αναφέρει η έκθεση, αυτή η εντυπωσιακή άνοδος οφείλεται στη «συνεχή διπλωματική δραστηριότητα και τη φιλελευθεροποίηση των θεωρήσεων εισόδου».

Στην έκτη θέση βρίσκονται η Κροατία, η Τσεχία, η Εσθονία, η Μάλτα, η Νέα Ζηλανδία και η Πολωνία, ενώ την έβδομη μοιράζονται η Αυστραλία, η Λετονία, το Λιχτενστάιν και το Ηνωμένο Βασίλειο. Το Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφει τη μεγαλύτερη ετήσια πτώση, με πρόσβαση πλέον σε 182 προορισμούς χωρίς βίζα, οκτώ λιγότερους σε σχέση με πριν από 12 μήνες.

Στην όγδοη θέση συναντώνται ο Καναδάς, η Ισλανδία και η Λιθουανία με 181 προορισμούς, ενώ η Μαλαισία βρίσκεται στην ένατη θέση με σκορ 180. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέστρεψαν στη δέκατη θέση με 179 προορισμούς, μετά από προσωρινή έξοδο από την πρώτη δεκάδα στα τέλη του 2025. Ωστόσο, η επιστροφή αυτή δεν θεωρείται πλήρης ανάκαμψη, καθώς συνολικά 37 χώρες προηγούνται πλέον των ΗΠΑ, μία περισσότερη σε σύγκριση με το τέλος του 2025. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χάσει επτά προορισμούς χωρίς βίζα μέσα σε έναν χρόνο και καταγράφουν την τρίτη μεγαλύτερη πτώση θέσης τις τελευταίες δύο δεκαετίες, μετά τη Βενεζουέλα και το Βανουάτου, υποχωρώντας από την τέταρτη στη δέκατη θέση.

Στον αντίποδα της κατάταξης, το Αφγανιστάν παραμένει στην τελευταία θέση, στην 101η, με πρόσβαση χωρίς βίζα σε μόλις 24 προορισμούς. Ακολουθούν η Συρία στη 100ή θέση με 26 προορισμούς και το Ιράκ στην 99η θέση με 29. Η διαφορά μεταξύ του ισχυρότερου και του ασθενέστερου διαβατηρίου φτάνει τους 168 προορισμούς.