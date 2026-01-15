Την απέλαση ενός Βρετανού διπλωμάτη, τον οποίο η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας χαρακτήρισε Βρετανό κατάσκοπο, ανακοίνωσε σήμερα η Μόσχα.

Η FSB, ο βασικός διάδοχος της επί σοβιετικής περιόδου KGB, κατονόμασε τον Βρετανό διπλωμάτη και ανακοίνωσε ότι ήταν μυστικός πράκτορας για λογαριασμό της βρετανικής υπηρεσίας πληροφοριών.

Ο διπλωμάτης κλήθηκε να εγκαταλείψει τη Ρωσία εντός δύο εβδομάδων.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τον επιτετραμμένο της Βρετανίας στη Ρωσία για να διαμαρτυρηθεί για την κατάσταση, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

«Επισημάνθηκε και πάλι ότι η Μόσχα δεν θα ανεχτεί τις ενέργειες αδήλωτων αξιωματούχων της βρετανικής υπηρεσίας πληροφοριών στη Ρωσία. Επίσης, εκδόθηκε προειδοποίηση ότι αν το Λονδίνο κλιμακώσει την κατάσταση, η ρωσική πλευρά θα απαντήσει αποφασιστικά με ανάλογο τρόπο», ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών.