Ένας από τους πιο διάσημους και εμπορικά επιτυχημένους τραγουδιστές στην ιστορία της παγκόσμιας μουσικής, ο Χούλιο Ιγκλέσιας, βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο σοβαρών καταγγελιών, καθώς δύο γυναίκες που εργάστηκαν στο παρελθόν για εκείνον τον κατηγορούν για σεξουαλική κακοποίηση. Ο 82χρονος Ισπανός καλλιτέχνης, ο οποίος έχει πουλήσει περισσότερους από 300 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως και έχει καλλιεργήσει επί δεκαετίες δημόσια την εικόνα του αμετανόητου γυναικοκατακτητή, φέρεται να αντιμετωπίζει πλέον τη δική του στιγμή #MeToo.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες που δημοσίευσε το ισπανικό μέσο elDiario, δύο γυναίκες, η μία εκ των οποίων εργαζόταν ως οικιακή βοηθός και η άλλη ως φυσικοθεραπεύτρια, ισχυρίζονται ότι υπέστησαν σεξουαλικές επιθέσεις, ανάρμοστη συμπεριφορά και εξευτελιστικές πρακτικές κατά τη διάρκεια της παραμονής τους σε κατοικίες του τραγουδιστή στη Δομινικανή Δημοκρατία και στις Μπαχάμες το 2021. Οι ίδιες μιλούν για σωματικές επιθέσεις, κατανάλωση αλκοόλ, σεξουαλικά υπονοούμενα και πράξεις που, όπως δηλώνει μία εξ αυτών, την έκαναν να αισθάνεται «σκλάβα».

Η μία από τις καταγγέλλουσες, καθαρίστρια που χρησιμοποιεί το ψευδώνυμο Ρεμπέκα για την προστασία της ταυτότητάς της, υποστήριξε ότι ο Χούλιο Ιγκλέσιας της επιτέθηκε σεξουαλικά και ότι η εμπειρία τής προκάλεσε έντονο ψυχικό και σωματικό πόνο. Όπως ανέφερε, ένιωθε πως είχε μετατραπεί σε «ρομπότ» και «σκλάβα» του. Παράλληλα, η φυσικοθεραπεύτρια με το ψευδώνυμο Λάουρα κατήγγειλε ότι μόλις δύο εβδομάδες μετά την πρόσληψή της, ο τραγουδιστής τής ζήτησε να του δείξει το στήθος της, ενώ φέρεται να προχωρούσε συχνά σε σεξουαλικά σχόλια, τα οποία στη συνέχεια χαρακτήριζε ως «αστεία».

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ήδη από τα πρώτα στάδια της συνεργασίας τους, οι γυναίκες δέχονταν ερωτήσεις όπως «σου αρέσουν οι γυναίκες;», «σου αρέσουν τα τρίο;» και «έχεις κάνει πλαστική στήθους;», προτού, όπως ισχυρίζονται, δεχθούν ανάρμοστο άγγιγμα. Η Ρεμπέκα υποστήριξε ακόμα ότι αναγκαζόταν να τον ικανοποιεί για ώρες, φέρεται μάλιστα αυτό να συνδεόταν με προβλήματα πόνου στην πλάτη του τραγουδιστή, από τροχαίο ατύχημα που είχε το 1963. Σε ηλικία 22 ετών τότε, περιέγραψε την έπαυλη του Ιγκλέσιας στην Πούντα Κάνα ως «Σπίτι του Τρόμου».

Οι καταγγελίες περιλαμβάνουν και ισχυρισμούς ότι γυναίκες εργαζόμενες υποχρεώνονταν να υποβληθούν σε εξετάσεις εγκυμοσύνης και σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων, πρακτική που, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, παραβιάζει την τοπική εργατική νομοθεσία. Μία ακόμη πρώην εργαζόμενη, με το όνομα Καρολίνα, επιβεβαίωσε ότι το προσωπικό στελνόταν σε γιατρούς για υπερήχους και αιματολογικές εξετάσεις, κάτι που, όπως είπε, της φάνηκε «μη φυσιολογικό». Το elDiario δημοσίευσε φωτογραφίες από αποτελέσματα εξετάσεων πέντε γυναικών.

Η υπόθεση έχει πλέον περάσει στα χέρια των Αρχών, καθώς η Εισαγγελία της Μαδρίτης άνοιξε προκαταρκτική έρευνα. Παράλληλα, η Audiencia Nacional, το κεντρικό ποινικό δικαστήριο της Ισπανίας με αρμοδιότητα για εγκλήματα Ισπανών στο εξωτερικό, επιβεβαίωσε ότι έχει κινηθεί σχετική διαδικασία. Εκπρόσωπός του ανέφερε ότι καταγγελία κατατέθηκε στις 5 Ιανουαρίου και ότι έχουν ξεκινήσει προκαταρκτικές ποινικές ενέργειες, χωρίς να δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες λόγω της φύσης της υπόθεσης και για την προστασία των φερόμενων θυμάτων.

Μέχρι στιγμής, ο Χούλιο Ιγκλέσιας δεν έχει προβεί σε δημόσια δήλωση σχετικά με τις κατηγορίες και δεν έχει απαγγελθεί καμία κατηγορία εις βάρος του. Ωστόσο, μία από τις γυναίκες επόπτριες του προσωπικού του χαρακτήρισε τις καταγγελίες «ανοησίες», ενώ ο δημοσιογράφος και φίλος του τραγουδιστή, Χάιμε Πεναφιέλ, δήλωσε σε ισπανικό τηλεοπτικό σταθμό ότι όλα όσα λέγονται είναι ψευδή, υποστηρίζοντας πως ο Ιγκλέσιας «ποτέ δεν χρειαζόταν να κακοποιεί γυναίκες, γιατί πάντα είχε γυναίκες στη διάθεσή του».

Η υπόθεση έχει προκαλέσει και πολιτικές αντιδράσεις, με αιτήματα να αφαιρεθούν από τον τραγουδιστή τιμητικοί τίτλοι, όπως το Χρυσό Μετάλλιο Καλών Τεχνών. Η εκπρόσωπος του κόμματος Mas Madrid στο δημοτικό συμβούλιο της ισπανικής πρωτεύουσας, Ρίτα Μέστρε, ζήτησε δημόσια την αφαίρεση του τίτλου του Επίτιμου Πολίτη της Μαδρίτης, δηλώνοντας ότι «κανείς, όσο διάσημος ή θαυμαστός κι αν είναι, δεν πρέπει να μένει ατιμώρητος».

Ο Χούλιο Ιγκλέσιας, ο οποίος δεν έχει προγραμματισμένες νέες περιοδείες και δεν έχει κυκλοφορήσει νέο άλμπουμ εδώ και εννέα χρόνια, έχει στο παρελθόν μιλήσει ανοιχτά για τη φήμη του ως γυναικοκατακτητής, φτάνοντας να ισχυριστεί ότι είχε συνευρεθεί με περισσότερες από 3.000 γυναίκες. Το αν οι σημερινές καταγγελίες θα επιβεβαιωθούν ή όχι, παραμένει αντικείμενο της έρευνας των Αρχών, ωστόσο, όπως επισημαίνεται, τέτοιες αποκαλύψεις πλήττουν αναπόφευκτα τη δημόσια εικόνα ενός από τους πιο αναγνωρίσιμους καλλιτέχνες της σύγχρονης μουσικής ιστορίας.