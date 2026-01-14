Μια παλαιότερη τηλεοπτική εμφάνιση του Χούλιο Ιγκλέσιας στην Αργεντινή επιστρέφει στην επικαιρότητα, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις για τη συμπεριφορά του απέναντι στις γυναίκες.

Στο βίντεο, που χρονολογείται από το 2004, ο διάσημος Ισπανός τραγουδιστής εμφανίζεται να αγκαλιάζει σφιχτά την πασίγνωστη παρουσιάστρια Σουσάνα Χιμένες, ακινητοποιώντας το κεφάλι της με τα χέρια του. Παρά την εμφανή προσπάθεια της γυναίκας να ξεφύγει, ο Ιγκλέσιας την φιλά με τη βία στο στόμα on air.

Το περιστατικό δεν σταμάτησε εκεί, καθώς ο καλλιτέχνης απαίτησε επίμονα από την παρουσιάστρια να καθίσει δίπλα του στον καναπέ, όπου επιχείρησε ξανά να την φιλήσει παρά τις διαμαρτυρίες της.

Η Χιμένες, σε μια δύσκολη θέση μπροστά στις κάμερες, προσπάθησε να διαχειριστεί την επιθετικότητα του καλεσμένου της επιστρατεύοντας το χιούμορ, όμως το οπτικό υλικό σήμερα θεωρείται αδιάψευστο στοιχείο μιας προβληματικής συμπεριφοράς.

Βαρύ κατηγορητήριο για εμπορία ανθρώπων και κακοποίηση

Η δημοσιοποίηση αυτού του βίντεο συμπίπτει με μια εξαιρετικά σοβαρή δικαστική περιπέτεια για τον 82χρονο πλέον σταρ. Δύο νεαρές γυναίκες από τη Λατινική Αμερική, πρώην υπάλληλοί του, έχουν προσφύγει στις αρχές καταγγέλλοντας τον Ιγκλέσιας για σεξουαλική κακοποίηση, εμπορία ανθρώπων και συνθήκες που παραπέμπουν σε δουλεία και καταναγκαστική εργασία.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του πρακτορείου Reuters, η οργάνωση Women’s Link Worldwide κατέθεσε τη σχετική μήνυση στο Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας στις 5 Ιανουαρίου. Η εκτελεστική διευθύντρια της οργάνωσης, Χοβάνα Ρίος, αποκάλυψε σε συνέντευξη Τύπου ότι οι δύο γυναίκες θα καταθέσουν σύντομα ως προστατευόμενοι μάρτυρες.

«Το να ακουστούν από τους εισαγγελείς είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα στον αγώνα (των θυμάτων) για δικαιοσύνη και εκτιμούμε το γεγονός ότι οι αρχές επέδειξαν ευελιξία στον χειρισμό της υπόθεσης», δήλωσε η Ρίος, υπογραμμίζοντας ότι οι ενάγουσες ήταν ευάλωτες οικονομικά και κοινωνικά, γεγονός που ο τραγουδιστής φέρεται να εκμεταλλεύτηκε.

Η σιωπή του σταρ και οι επόμενες κινήσεις

Μέχρι στιγμής, η πλευρά του Χούλιο Ιγκλέσιας τηρεί σιγή ιχθύος. Οι προσπάθειες επικοινωνίας με τους εκπροσώπους του απέβησαν άκαρπες, ενώ η δισκογραφική εταιρεία Sony αρνήθηκε να σχολιάσει την υπόθεση. Η εισαγγελία στην Ισπανία επικαλείται το απόρρητο της προκαταρκτικής έρευνας και δεν έχει προβεί σε επίσημες ανακοινώσεις.

Η υπόθεση παρουσιάζει ομοιότητες με πρόσφατα σκάνδαλα στον ισπανικό δημόσιο βίο, όπως αυτό του πρώην προέδρου της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, ο οποίος δικάστηκε για το απρόσκλητο φιλί σε ποδοσφαιρίστρια. Στην περίπτωση του Ιγκλέσιας, ωστόσο, οι κατηγορίες είναι πολύ πιο σύνθετες, καθώς αφορούν συστηματική καταπάτηση δικαιωμάτων και εργασιακή εκμετάλλευση.

Όπως ανέφερε η Ρίος, κι άλλες γυναίκες έχουν επικοινωνήσει με την οργάνωση δηλώνοντας θύματα παρόμοιων συμπεριφορών, ενώ μία από τις καταγγέλλουσες δήλωσε πως στόχος της είναι να προστατεύσει άλλες εργαζόμενες στη Δομινικανή Δημοκρατία από αντίστοιχες εμπειρίες στο μέλλον.