Το δικαίωμα των διεμφυλικών κοριτσιών και γυναικών να συμμετέχουν σε σχολικές και πανεπιστημιακές αθλητικές διοργανώσεις εξετάζει σήμερα το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ. Τα δικαιώματα, ή μη, των διεμφυλικών προσώπων υπήρξαν ένας από τους άξονες της προεκλογικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε υποσχεθεί να δώσει τέλος στο «διεμφυλικό ντελίριο».

Ήδη στις 20 Ιανουαρίου, την ημέρα της ορκωμοσίας του, ο Τραμπ υπέγραψε προεδρικό διάταγμα που ορίζει ότι η κυβέρνησή του δεν αναγνωρίζει παρά δύο φύλα, το αρσενικό και το θηλυκό, καθοριζόμενα κατά τη γέννηση.

Τον Φεβρουάριο υπέγραψε επίσης διάταγμα βάσει του οποίου επιτρέπεται στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να κόβουν τις επιδοτήσεις στα σχολεία που επιτρέπουν σε διεμφυλικούς αθλητές να συμμετέχουν σε γυναικεία πρωταθλήματα.

Σήμερα, το συντηρητικής πλειοψηφίας Ανώτατο Δικαστήριο εξετάζει τους νόμους που έχουν υιοθετηθεί από τις συντηρητικές πολιτείες του Άινταχο και της Δυτικής Βιρτζίνια, οι οποίες, όπως περισσότερες από τις μισές αμερικανικές πολιτείες, απαγορεύουν στις διεμφυλικές γυναίκες να συμμετέχουν σε γυναικείες αθλητικές διοργανώσεις.

Στο Άινταχο, πρωτοπόρο στη νομοθεσία αυτού του είδους στις ΗΠΑ, η Lindsay Hecox, διεμφυλική φοιτήτρια του πολιτειακού πανεπιστημίου του Boise State University, προσέβαλε τον αποκλεισμό της από τις αθλητικές διοργανώσεις.

Ομοσπονδιακό δευτεροβάθμιο δικαστήριο τη δικαίωσε κρίνοντας ότι ο νόμος παραβιάζει ρήτρα της Δέκατης Τέταρτης Τροπολογίας του αμερικανικού Συντάγματος περί ίσης προστασίας των πολιτών απέναντι στους νόμους.

Στη Δυτική Βιρτζίνια, η υπόθεση αφορά ανήλικη διεμφυλική για την οποία υπάρχει απόφαση δευτεροβάθμιου ομοσπονδιακού δικαστηρίου για διακριτική της μεταχείριση βάσει φύλου, που απαγορεύεται από τον αμερικανικό νόμο.

Έχοντας την υποστήριξη της κυβέρνησης Τραμπ που χαρακτηρίζει τους νόμους των δύο πολιτειών «κατ’ εξοχήν εύλογες πολιτικές», το Άινταχο και η Δυτική Βιρτζίνια δηλώνουν ότι επιδίωξή τους είναι απλώς η προστασία της ισότητας και της ασφάλειας στον αθλητισμό.

«Κατά μέσον όρο, οι άνδρες είναι πιο γρήγοροι, πιο δυνατοί, πιο ψηλοί, πιο μυώδεις και πιο εκρηκτικοί από τις γυναίκες», αναφέρεται στην επιχειρηματολογία της πολιτείας του Άινταχο που κατατάσσει τις διεμφυλικές γυναίκες στους άνδρες επικαλούμενη τον «κοινό νου».

«Οι γυναίκες και τα κορίτσια έχουν χάσει θέσεις στις αθλητικές ομάδες, έχουν παραχωρήσει θέσεις στο βάθρο σε πρωταθλήματα και έχουν υποστεί τραυματισμούς» αντιμέτωπες με διεμφυλικές γυναίκες, σύμφωνα με τους εκπροσώπους της πολιτείας της Δυτικής Βιρτζίνια.

Όμως οι διεμφυλικές αθλήτριες ζητούν από το Ανώτατο Δικαστήριο να κηρύξει παράνομους και μεροληπτικούς τους νόμους των δύο πολιτειών.

«Η κυβερνητική πολιτική διακρίσεων απέναντι στα διεμφυλικά άτομα θα ενισχυθεί, αν αυτό το δικαστήριο αποφανθεί ότι οι νόμοι που εισάγουν διακρίσεις κατά των Αμερικανών διεμφυλικών είναι συνταγματικοί», προειδοποιούν οι συνήγοροι της Lindsay Hecox.

Η ετυμηγορία των εννέα δικαστών αναμένεται, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, μέχρι το τέλος της ετήσιας συνόδου του Ανωτάτου Δικαστηρίου στο τέλος του Ιουνίου.

Τον Ιούνιο, το Δικαστήριο επέτρεψε στο Τενεσί να απαγορεύσει στους διεμφυλικούς ανηλίκους την πρόσβαση σε θεραπείες φυλομετάβασης, κρίνοντας ότι ο νόμος της πολιτείας για το θέμα δεν είχε μεροληπτικό χαρακτήρα.