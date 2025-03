Νέα επίθεση στα διεμφυλικά άτομα εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω ομιλίας στου στον Λευκό Οίκο σε εκδήλωση προς τιμήν του «Μήνα Ιστορίας της Γυναίκας».

«Για 4 χρόνια είχαμε μία διοίκηση που προσπαθούσε να καταστρέψει την όλη έννοια της θηλυκότητας και να την υποκαταστήσει με μία ριζοσπαστική ιδεολογία για τα φύλα. Κατέστρεψαν τους χώρους των γυναικών και προσπάθησαν ακόμα και να αντικαταστήσουν τον όρο “μητέρα” με τον όρο “άτομο που γεννά”. Τι συμβαίνει με αυτό; Και μετά αναρωτιούνται γιατί έχασαν;», δήλωσε αρχικά ο αμερικανός πρόεδρος.

🔥Trump: "No matter how many surgeries you have or chemicals you inject. If you’re born with male DNA in every cell of your body, you can never become a woman." pic.twitter.com/tX6ElU7EiF