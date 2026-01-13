Αξιωματούχοι κεντρικών τραπεζών ανά τον κόσμο προετοιμάζουν μια δήλωση για να εκφράσουν την υποστήριξή τους προς τον πρόεδρο της Αμερικανικής Ομοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας (Federal Reserve, Fed), Τζερόμ Πάουελ, στον απόηχο της ποινικής έρευνας που ξεκίνησε σε βάρος του η κυβέρνηση Τραμπ, σύμφωνα με όσα μετέδωσε σήμερα το Bloomberg News, επικαλούμενο πηγή με γνώση του θέματος.

Η κοινή δήλωση, η οποία θα είναι ανοιχτή σε υπογραφές από όλες τις κεντρικές τράπεζες, αναμένεται να εκδοθεί εξ ονόματος της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS), αναφέρεται στο τηλεγράφημα, στο οποίο προστίθεται ότι μπορεί να εκδοθεί ακόμα και σήμερα.

Η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών συχνά αναφέρεται ως η κεντρική τράπεζα των κεντρικών τραπεζών του κόσμου.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει άμεσα την πληροφορία. Η BIS και η Fed δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Το Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης κάλεσε την περασμένη εβδομάδα τον Πάουελ να παρουσιαστεί ενώπιον δικαστηρίου για σχόλια που είχε κάνει το καλοκαίρι στο Κογκρέσο σχετικά με υπερβάσεις του κόστους της ανακαίνισης της έδρας της κεντρικής τράπεζας στην Ουάσινγκτον, που ανέρχεται σε 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ καταδικάστηκε από πρώην επικεφαλής της Fed και επικρίθηκε χθες, Δευτέρα, από στελέχη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος του Τραμπ αφού ο Πάουελ τη χαρακτήρισε δημόσια «πρόσχημα» για να αποκτήσει ο πρόεδρος επιρροή στη διαμόρφωση των επιτοκίων.