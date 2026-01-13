Ένας σέρφερ, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί για πάνω από 30 ώρες, εντοπίστηκε και διασώθηκε με επιτυχία την Παρασκευή στα ανοικτά του Πουέρτο Ρίκο, σε μια επιχείρηση που χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα επιτυχής.

Ο 68χρονος άνδρας, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, βρέθηκε όρθιος πάνω σε ύφαλο με τη σανίδα του δίπλα του και ανασύρθηκε με ειδικό μηχανισμό σε ελικόπτερο MH-60 Jayhawk της Ακτοφυλακής, όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με τις αρχές, η κατάσταση της υγείας του ήταν σταθερή και μεταφέρθηκε με ασφάλεια στη Βάση Αεροπορίας της Ακτοφυλακής Μπορίνκεν, όπου τον ανέμεναν διασώστες.

🇵🇷 Coast Guard rescues lost surfer!



Members of the U.S. Coast Guard were called in to rescue a 68-year-old surfer who went missing in Puerto Rico.



The man had gone surfing at Surfers Beach in Maleza Baja, Puerto Rico and never returned.



On Friday, watchstanders at the Coast… pic.twitter.com/8Ri1WKxR1f — Lord Bebo (@MyLordBebo) January 12, 2026

«Ένα πραγματικά εξαιρετικό αποτέλεσμα», δήλωσε ο πλοίαρχος Ρόμπερτ Στάιλς, υποδιοικητής τομέα της Ακτοφυλακής στο Σαν Χουάν και συντονιστής της επιχείρησης έρευνας και διάσωσης. «Ενεργοποιήσαμε άμεσα τη διακλαδική επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μόλις λάβαμε την ενημέρωση, ιδιαίτερα όταν διαπιστώσαμε ότι είχαν περάσει πάνω από 24 ώρες», πρόσθεσε.

«Ήταν πραγματικά ομαδική προσπάθεια και εκτιμώ την άμεση ανταπόκριση και τον επαγγελματισμό της Βάσης Αεροπορίας Μπορίνκεν, του Κέντρου Διοίκησης του Τομέα Σαν Χουάν και των τοπικών υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης», συνέχισε, σημειώνοντας ότι «η υπόθεση αυτή θα μπορούσε εύκολα να είχε διαφορετική κατάληξη».

🚁🌊 TEAMWORK SAVES LIVES⁰After 30+ hours missing, a stranded surfer near Surfer’s Beach, Aguadilla was rescued through flawless coordination between Coast Guard watchstanders, aircrews, and federal, territorial, and local partners.

Press release: https://t.co/k0UsMoXhrE⁰#USCG pic.twitter.com/ROikaTIrcF — U.S. Coast Guard Southeast (@USCGSoutheast) January 10, 2026

Όπως έγινε γνωστό, ο Τομέας Σαν Χουάν της Ακτοφυλακής ενημερώθηκε το βράδυ της 9ης Ιανουαρίου για την εξαφάνιση ενός άνδρα, έπειτα από αναφορά οικοδεσπότη Airbnb, καθώς ο ενοικιαστής δεν είχε επιστρέψει στο κατάλυμα για περισσότερες από 24 ώρες.

Η κόρη του επιβεβαίωσε αργότερα ότι ο πατέρας της είχε πάει για σέρφινγκ το μεσημέρι της προηγούμενης ημέρας στην παραλία Surfer’s Beach στην Αγουαντίγια του Πουέρτο Ρίκο και έκτοτε δεν είχε επικοινωνήσει.

Η Ακτοφυλακή κινητοποιήθηκε άμεσα, συντονίζοντας τις έρευνες με την Αστυνομία του Πουέρτο Ρίκο, τις Κοινές Δυνάμεις Ταχείας Αντίδρασης, την Υπηρεσία Συνοριοφυλακής των ΗΠΑ και τις τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Παράλληλα, απογειώθηκε ελικόπτερο MH-60 Jayhawk για έρευνες κατά μήκος της ακτογραμμής και στα ανοικτά, βόρεια της Αγουαντίγια, ενώ πραγματοποιήθηκαν και θαλάσσιες περιπολίες.

Τελικά, πλήρωμα ελικοπτέρου της Ακτοφυλακής εντόπισε άτομο που ανταποκρινόταν στην περιγραφή του αγνοούμενου, εγκλωβισμένο σε βραχώδες σημείο έξω από την Surfer’s Beach. Ο άνδρας προσπαθούσε να τραβήξει την προσοχή του ελικοπτέρου, ωστόσο το σημείο ήταν απρόσιτο τόσο από ξηρά όσο και από θάλασσα, λόγω των υφάλων και των συνθηκών.

Παρά το σκοτάδι και τη μειωμένη ορατότητα, το πλήρωμα κατάφερε να τον ανασύρει με ασφάλεια και να τον μεταφέρει στο ελικόπτερο.

Κατά τη μεταφορά του στη Βάση Μπορίνκεν, ο πλοίαρχος Στάιλς επικοινώνησε με την κόρη του και τη μητέρα της για να τους ενημερώσει. «Βρήκαμε τον πατέρα σας», ανέφερε, σύμφωνα με ηχητικό απόσπασμα που δόθηκε στη δημοσιότητα. «Βρισκόταν πάνω σε έναν ύφαλο». «Είμαι βέβαιος ότι είναι αφυδατωμένος και ότι πέρασε μια δύσκολη νύχτα, αλλά επικοινωνεί κανονικά», πρόσθεσε. «Θα έχουμε παραϊατρικό προσωπικό σε ετοιμότητα να τον εξετάσει, αλλά είναι ζωντανός και καλά».

Η κόρη του εξέφρασε τη βαθιά ευγνωμοσύνη της προς την Ακτοφυλακή, λέγοντας:

«Θεέ μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ για όσα κάνατε για εκείνον».