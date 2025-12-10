«Οι πόροι μας έχουν μειωθεί, παράλληλα με τη χρηματοδότηση για οργανισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων –ακόμα και στο πιο βασικό επίπεδο– σε όλο τον κόσμο. Είμαστε σε λειτουργία επιβίωσης», δήλωσε ο ύπατος αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα (OHCHR) Φόλκερ Τούρκ σε δημοσιογράφους.



Σύμφωνα με τον κ. Τούρκ, είναι μεγάλες οι περικοπές χρηματοδότησης από δωρητές σε όλο τον κόσμο, τη στιγμή που αυξάνονται οι παραβιάσεις δικαιωμάτων και οι ανάγκες σε περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις.



Η OHCHR έχει 90 εκατ. δολάρια λιγότερα σε χρηματοδότηση από το ποσό που χρειάστηκε φέτος, το οποίο οδήγησε στην περικοπή 300 θέσεων εργασίας, επηρεάζοντας άμεσα το έργο της υπηρεσίας, δήλωσε ο Τούρκ. «Χρειάστηκε να γίνει περικοπή ουσιαστικής δουλειάς, μεταξύ άλλων στην Κολομβία, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, τη Μιανμάρ, την Τυνησία και άλλες χώρες σε μια εποχή κατά την οποία οι ανάγκες αυξάνονται», δήλωσε ο Τούρκ.



Ο ύπατος αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα σημείωσε επίσης, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι οι επισκέψεις σε χώρες από τους ειδικούς εισηγητές του ΟΗΕ, που είναι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες, καθώς και οι ερευνητικές αποστολές από φορείς συλλογής στοιχείων έχουν μειωθεί, ενώ ο διάλογος με κράτη αναφορικά με τη συμμόρφωσή τους με τις συνθήκες του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα χρειάστηκε να αναβληθεί. «Όλα αυτά είχαν εκτεταμένες αλυσιδωτές συνέπειες στις διεθνείς και εθνικές προσπάθειες για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», δήλωσε ο Τούρκ.