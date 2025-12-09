Ένας δάσκαλος δημοτικού σχολείου στο Λονδίνο φέρεται να απομακρύνθηκε από την εργασία με παιδιά αφού είπε σε έναν μουσουλμάνο μαθητή ότι «η Βρετανία παραμένει χριστιανικό κράτος».

Ο δάσκαλος, που προτίμησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, απολύθηκε αφού επέπληξε μαθητές για το ότι έπλεναν τα πόδια τους στους νιπτήρες στις τουαλέτες των αγοριών, σύμφωνα με αναφορές.

Στη συνέχεια, υπενθύμισε σε τάξη δημοτικού ότι το Ισλάμ είναι θρησκεία μειοψηφίας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Και σύμφωνα με τον μαθητή που υπέβαλε την καταγγελία, τους είπε ότι υπήρχε ένα ισλαμικό σχολείο περίπου ένα μίλι μακριά, και ότι μπορούσαν να πάνε σε εκείνο.

Έφεση άσκησε ο δάσκαλος που έχασε τη δουλειά του μετά από σχόλιο σε μουσουλμάνο μαθητή

Ο εκπαιδευτικός τέθηκε σε αναστολή και στη συνέχεια απολύθηκε τον Μάρτιο του περασμένου έτους, αναφέρει η Daily Mail.

Έναν μήνα αργότερα, παραπέμφθηκε σε τοπικό συμβούλιο προστασίας παιδιών και στη Μητροπολιτική Αστυνομία.

Φέρεται ότι ο υπεύθυνος προστασίας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι έκανε σχόλια που πλήγωσαν το Ισλάμ και ότι ο μαθητής υπέστη συναισθηματική βλάβη.

Η αστυνομική έρευνα έχει πλέον διακοπεί, αλλά ο δάσκαλος φέρεται να προσέφυγε κατά της τοπικής αρχής με την υποστήριξη της Free Speech Union.

Αναφέρεται ότι ο δάσκαλος έχει ασκήσει έφεση κατά της απαγόρευσης και εργάζεται σε άλλο σχολείο εκτός Λονδίνου, σε καθεστώς μερικής απασχόλησης.

Ο Λόρδος Γιανγκ, διευθυντής της Free Speech Union, δήλωσε τη Δευτέρα: «Αυτός ο δάσκαλος έχασε τη δουλειά του και σχεδόν βρέθηκε απαγορευμένος στο επάγγελμα για πάντα, μόνο και μόνο επειδή υπέδειξε σε μια τάξη μουσουλμάνων μαθητών ότι η εθνική θρησκεία της Αγγλίας είναι η Αγγλικανική.

«Τα πράγματα έχουν φτάσει σε τέτοιο σημείο σε αυτή τη χώρα, αν ένας δάσκαλος μπορεί να χαρακτηριστεί ρίσκο για την ασφάλεια των παιδιών επειδή λέει κάτι που είναι αδιαμφισβήτητα αληθινό.

«Αν είχε ισχυριστεί ότι το Ισλάμ είναι η επίσημη θρησκεία της Αγγλίας, παρόλο που αυτό δεν είναι αλήθεια, αμφιβάλλω αν θα είχε αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα.»