Η προγραμματισμένη συνάντηση στις Βρυξέλλες μεταξύ του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και της αμερικανικής αντιπροσωπείας, που περιλάμβανε τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, ακυρώθηκε.

Ο επικεφαλής συντάκτης της Kyiv Post στην Ουάσιγκτον, Άλεξ Ραουφόγλου, έγραψε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X ότι «η συνάντηση στις Βρυξέλλες ακυρώνεται», επικαλούμενος πηγές, και σημείωσε ότι ο Ζελένσκι επιστρέφει στην Ουκρανία.

Πρόσθεσε ότι το Κρεμλίνο ισχυρίζεται πως ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ «υποσχέθηκαν» να πετάξουν απευθείας στην Ουάσιγκτον μετά τις συνομιλίες τους με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα -δήλωση που δεν έχει επιβεβαιωθεί από την αμερικανική πλευρά.

Ο λόγος της ακύρωσης δεν έχει ακόμη γνωστοποιηθεί.

Η Ρωσία και οι ΗΠΑ δεν κατέληξαν σε «συμβιβασμό» έπειτα από σχεδόν πέντε ώρες συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε αργά την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, παρότι χαρακτήρισε τις συζητήσεις «κατατοπιστικές, πολύ χρήσιμες και ουσιαστικές».

Ανέφερε επίσης ότι ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ θα επιστρέψουν στην Ουάσινγκτον αντί να συνεχίσουν στην Ευρώπη ή στο Κίεβο για περαιτέρω συνομιλίες, σύμφωνα με το Kyiv Post.