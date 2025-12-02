Οι Ταλιμπάν εκτέλεσαν δημόσια έναν καταδικασμένο δολοφόνο σε γεμάτο με κόσμο στάδιο για τον ρόλο του σε ένοπλη επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δέκα ανθρώπων.

Ο άνδρας, τα στοιχεία του οποίου αναφέρθηκαν ως Μανγκάλ, εκτελέστηκε μπροστά σε πλήθος σε χώρο στην επαρχία Χοστ, στο ανατολικό Αφγανιστάν, όπως ανακοίνωσε η Ανώτατη Δικαστική Αρχή της χώρας την Τρίτη.

Σύμφωνα με απολογισμό του AFP, με αυτό το περιστατικό ο αριθμός των ανδρών που έχουν εκτελεστεί δημόσια από την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία το 2021 ανέρχεται σε 12.

Η Δικαστική Αρχή ανέφερε ότι ο Μανγκάλ είχε καταδικαστεί σε «ανταποδοτική τιμωρία» για τη δολοφονία ενός άνδρα, μετά από πολύ προσεκτική και επανειλημμένη εξέταση της υπόθεσης.

Οι Αρχές είχαν προτρέψει το κοινό να παραστεί στην εκτέλεση μέσω επίσημων ανακοινώσεων που διανεμήθηκαν ευρέως τη Δευτέρα. Σύμφωνα με αυτές, ο Μανγκάλ ήταν ένας από τους δράστες που είχαν ανοίξει πυρ σε ένα σπίτι τον Ιανουάριο του 2025, με αποτέλεσμα τον θάνατο δέκα ανθρώπων, μεταξύ των οποίων και τριών γυναικών.

Ο ειδικός εισηγητής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο Αφγανιστάν, Ρίτσαρντ Μπέννετ, δήλωσε την Τρίτη πριν από τη δημόσια εκτέλεση ότι τέτοιες πράξεις είναι «ανθρωποκτόνες, σκληρές και ασυνήθιστες ποινές, αντίθετες με το διεθνές δίκαιο». «Πρέπει να σταματήσουν», έγραψε σε ανάρτηση στο X.

Τον Οκτώβριο, ένας Αφγανός που είχε δολοφονήσει έναν άνδρα και την έγκυο σύζυγό του εκτελέστηκε από συγγενή των θυμάτων, σύμφωνα με το σύστημα ανταποδοτικής τιμωρίας των Ταλιμπάν. Ο άνδρας εκτελέστηκε μπροστά σε πλήθος στο στάδιο της πόλης Κάλα-ι-Νάου, πρωτεύουσα της επαρχίας Μπάντγκις, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ανώτατης Δικαστικής Αρχής.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι ο δράστης πυροβολήθηκε τρεις φορές από συγγενή των θυμάτων μπροστά σε χιλιάδες θεατές. Ο Μάτιουλα Μουτάκι, υπεύθυνος πληροφόρησης της επαρχίας Μπάντγκις, σημείωσε ότι η εκτέλεση πραγματοποιήθηκε μετά από έλεγχο από τρία δικαστήρια και με τελική έγκριση του ανώτατου ηγέτη των Ταλιμπάν, Χιμπατούλα Ακουντζάντα.

«Πολλοί άνθρωποι ήρθαν να παρακολουθήσουν την εκτέλεση, συμπεριλαμβανομένων των οικογενειών των θυμάτων, που άσκησαν το δικαίωμά τους σύμφωνα με τον ισλαμικό νόμο», δήλωσε ο Τζούμα Χαν, 36 ετών, μάρτυρας του γεγονότος.

Οι δημόσιες εκτελέσεις ήταν κοινό φαινόμενο κατά την πρώτη περίοδο διακυβέρνησης των Ταλιμπάν από το 1996 έως το 2001, με τις περισσότερες να πραγματοποιούνται σε στάδια. Τον Απρίλιο, τέσσερις άνδρες εκτελέστηκαν σε στάδια τριών διαφορετικών επαρχιών την ίδια ημέρα μπροστά σε χιλιάδες θεατές, συμπεριλαμβανομένων και αξιωματούχων των Ταλιμπάν.