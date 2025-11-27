Συναγερμός έχει σημάνει στην κοιλάδα Στουμπάι στην Αυστρία, όπου χιονοστιβάδα που εκδηλώθηκε το πρωί της Πέμπτης 27 Νοεμβρίου παρέσυρε πολλούς σκιέρ σε ανοιχτό ορεινό πεδίο, με αρκετούς να έχουν θαφτεί κάτω από τον όγκο του χιονιού.

Οι διασώστες πραγματοποιούν έρευνες, αναζητώντας τους ανθρώπους που παρασύρθηκαν.

Η χιονοστιβάδα σημειώθηκε περίπου στις 9:30 το πρωί -τοπική ώρα- σε ανοιχτό ορεινό πεδίο κοντά στο πέρασμα Daunscharte, περιοχή εκτός των χαραγμένων πιστών, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Αξιωματούχος ανέφερε στα αυστριακά ΜΜΕ ότι «η χιονοστιβάδα προκλήθηκε από σκιέρ που βρίσκονταν εκτός πίστας».

«Τμήμα της κάτω ζώνης της πίστας 9 επλήγη και έκλεισε άμεσα», ανέφερε η ίδια, σύμφωνα με την Daily Mail.