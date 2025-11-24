«Ίσως συμβαίνει κάτι καλό», λέει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στις εξελίξεις γύρω από τη συμφωνία για ειρήνη στην Ουκρανία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε ανάρτηση που έκανε στο Truth Social, καλεί τον κόσμο να είναι επιφυλακτικός σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται, λέγοντας «μην το πιστέψετε μέχρι να το δείτε», όμως τονίζει πως «ίσως συμβαίνει κάτι καλό».

Η ανάρτηση Τραμπ:

«Είναι πραγματικά δυνατόν να σημειώνεται μεγάλη πρόοδος στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας;;; Μην το πιστέψετε μέχρι να το δείτε, αλλά ίσως να συμβαίνει κάτι καλό. Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΕΥΛΟΓΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ!»

Το σχέδιο των ΗΠΑ και η ευρωπαϊκή αντιπρόταση

Η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου έρχεται καθώς σημειώνονται εξελίξεις στο Ουκρανικό τις τελευταίες ημέρες, μετά την αποκάλυψη του σχεδίου 28 σημείων για ειρήνη, αλλά και της αντιπρότασης που έκανε η ΕΕ με τροποποιήσεις, μετά από ανησυχίες για το περιεχόμενο της αμερικανικής πρότασης.

Πάντως, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε την προηγούμενη ημέρα πως οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας για το σχέδιο ειρήνης προχωρούν με σημαντική πρόοδο. Ο Ρούμπιο εμφανίστηκε αισιόδοξος για το ενδεχόμενο επίτευξης συμφωνίας, αν και τόνισε πως υπάρχει ακόμα αρκετή δουλειά.

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε ευθεία επίθεση κατά της ΕΕ και της Ουκρανίας: «Η “ηγεσία” της Ουκρανίας εξέφρασε μηδενική ευγνωμοσύνη για τις προσπάθειές μας και η Ευρώπη συνεχίζει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία».

Έπειτα, ο Βολοντίμιρ δήλωσε ότι είναι «προσωπικά» ευγνώμων απέναντι στο Ντόναλντ Τραμπ.