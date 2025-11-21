Σαράντα δύο φερόμενα μέλη της συμμορίας Bad-Co Ballout στο Κουίνς βρέθηκαν αντιμέτωπα με κατηγορίες, σε μια από τις μεγαλύτερες εξαρθρώσεις μιας μόνο ομάδας στην ιστορία της περιοχής, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

Η ομάδα, με ηλικίες από 15 έως 24 ετών, φέρεται να κυριαρχούσε στην περιοχή Queens Village μέσω καταιγιστικής βίας, τρόμου και προκλήσεων στα social media, όπως ανέφερε η εισαγγελέας Μελίντα Κατζ. «Η βία που συνδέεται με αυτή την ομάδα είναι πραγματικά συγκλονιστική», δήλωσε η Κατζ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, προσθέτοντας ότι τουλάχιστον τρεις θανατηφόροι πυροβολισμοί συνδέονται με τη συμμορία κατά τη διάρκεια της ετήσιας έρευνας.

Τα μέλη είχαν παρατσούκλια όπως «Ant», «Broad Day», «Shady», «Scarfaxe» και «Gotti Sleeze». «Οι κατηγορούμενοι έχουν γίνει η πιο βίαιη συμμορία στο Κουίνς, δημιουργώντας φόβο και βία σε όλη την περιοχή», συμπλήρωσε η Κατζ.

Η ηγεσία της συμμορίας φέρεται να ανήκε στον 21χρονο Τζάβον “Shady” Ατταπόκου, ο οποίος υποτίθεται ότι έδινε εντολές για δολοφονίες και όπλιζε ομάδες τοπικών εφήβων. Η περιοχή ήταν γνωστή στους δράστες ως «Shadyville».

Οι επιθέσεις της ομάδας εκδηλώνονταν συχνά μέρα μεσημέρι, πλήττοντας αθώους περαστικούς σε πολυσύχναστα σημεία όπως εστιατόρια γρήγορου φαγητού, διασταυρώσεις και κοντά σε σχολεία, με σφαίρες να χτυπούν αυτοκίνητα και σπίτια.

Ο 20χρονος Σον Τσανγκ, με το παρατσούκλι «Broad Day», φέρεται να πυροβολούσε ανοικτά μέρα μεσημέρι. Άλλα φερόμενα μέλη είναι οι Μέκι “Scarfaxe” Χούι, Τζεφ “Havoc” Τζόζεφ, Μάικλ “Smoccey” Ράλι, Σέιν “Gotti Sleeze” Σέπαρντ, Τζούτζαρμπιρ “Juggz” Σινγκ και Άντονι “Ant” Κρόφορντ. Εννέα από τους κατηγορούμενους ήταν ανήλικοι κατά τη διάρκεια των εγκλημάτων, σύμφωνα με την New York Post.

Ένα από τα σοβαρότερα περιστατικά συνέβη τον Σεπτέμβριο του 2024, όταν ένας 15χρονος κατηγορούμενος πυροβόλησε κατά μέλους αντίπαλης συμμορίας κοντά σε πολυσύχναστη διασταύρωση. Δύο σφαίρες τραυμάτισαν σοβαρά τον 66χρονο Ουίλιαμ Αλσιντόρ, που οδηγούσε εκείνη τη στιγμή, προκαλώντας σύγκρουση με μια 23χρονη γυναίκα στο πεζοδρόμιο. Ο Αλσιντόρ υπέκυψε από τα τραύματα, ενώ η γυναίκα υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι και πνευμονικό κάταγμα, με συνέπειες στην κινητικότητα της.

Συνολικά, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν 97 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων φόνο, απόπειρα φόνου, παράνομη οπλοκατοχή και συνωμοσία, με έξι από αυτούς να κινδυνεύουν με ισόβια κάθειρξη.

Η επίτροπος της NYPD, Τζέσικα Σ. Τισκ, σχολίασε: «Για χρόνια, τα μέλη αυτών των αντίπαλων συμμοριών τρομοκρατούσαν τις κοινότητες στο Κουίνς, μετατρέποντας τις γειτονιές τους σε επικίνδυνα πεδία παιχνιδιού και καυχιόνταν γι’ αυτό στα social media. Σήμερα, χάρη σε στοχευμένη και ακριβή αστυνομική δράση, η NYPD έκανε τη δύσκολη δουλειά για να σταματήσει αυτή τη βία. Το Κουίνς είναι πολύ πιο ασφαλές σήμερα».