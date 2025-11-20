Ένας δικαστής ενέκρινε την Τετάρτη μια εκτενή λίστα ενδυμάτων, συμπεριλαμβανομένων πέντε ζευγαριών κάλτσες, για να φορέσει ο Λουίτζι Μαντζιόνε σε μια επερχόμενη ακρόαση σε δικαστήριο στη Νέα Υόρκη.

Η εξέλιξη αυτή δίνει μια πρώτη εικόνα για το τι ακολουθεί, όχι μόνο ως προς την εμφάνιση αλλά και νομικά, για τον Μαντζιόνε, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του διευθύνοντος συμβούλου της UnitedHealthcare, Μπράιαν Τόμσον.

Το δικαστικό πρόγραμμα αναφέρει απλώς ότι ο Λουίτζι Μαντζιόνε πρόκειται να εμφανιστεί στο δικαστήριο τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου.

Τι δείχνει το αίτημα για πέντε ζευγάρια κάλτσες

Το αίτημα για πέντε ζευγάρια κάλτσες δείχνει ότι η ομάδα υπεράσπισής του ενδέχεται να προετοιμάζεται για μια πιθανή ακρόαση από Δευτέρα έως Παρασκευή, που θα διαρκέσει όλη την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου, συμπεριλαμβανομένης της 4ης Δεκεμβρίου, επετείου ενός έτους από τη δολοφονία του Τόμσον σε πεζοδρόμιο του Μανχάταν.

Αυτό υποδηλώνει ότι η ακρόαση μπορεί να περιλαμβάνει εκτενή κατάθεση πολλών μαρτύρων, η οποία θα φτάσει έως και την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το Business Insider.

Το νέο, εγκεκριμένο αίτημα για τα ρούχα περιλαμβάνει επίσης δύο κοστούμια, τρία πουκάμισα, τρεις ζακέτες, τρία παντελόνια και ένα ζευγάρι παπούτσια χωρίς κορδόνια.

Η επερχόμενη ακρόαση αφορά ενστάσεις σχετικά με τα αποδεικτικά στοιχεία που προηγούνται της σύλληψης του Μαντζιόνε και θα είναι η πρώτη φορά που θα βρεθεί στο δικαστήριο για περισσότερες από μία ημέρες.

Ο Μαντζιόνε αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία τόσο σε ομοσπονδιακό όσο και σε πολιτειακό επίπεδο, αλλά και για πλαστογραφία και παράνομη οπλοκατοχή.

Βρίσκεται υπό ομοσπονδιακή κράτηση, γι’ αυτό και η έγκριση της λίστας ενδυμάτων έπρεπε να δοθεί από ομοσπονδιακό δικαστή, παρότι αφορά εμφάνιση σε πολιτειακό δικαστήριο.

Η διαμάχη για τις κάλτσες

Η έγκριση του ενδυματολογικού αιτήματος δείχνει επίσης μια έστω προσωρινή αποκλιμάκωση σε μια από τις πιο έντονες δημόσιες διαμάχες ανάμεσα στην υπεράσπιση, υπό την Κάρεν Φρίντμαν Ανιφίλο, και τον επικεφαλής εισαγγελέα Τζόελ Σάιντμαν.

Νωρίτερα φέτος, οι δύο πλευρές συγκρούστηκαν σε δικαστικά έγγραφα σχετικά με δύο σημειώματα σε σχήμα καρδιάς που παραλίγο να μεταφερθούν κρυφά στον Μαντζιόνε μέσα σε ένα ζευγάρι καρό κάλτσες. Οι κάλτσες είχαν επιτραπεί ως μέρος της πολιτικής ένδυσης αντί της στολής φυλακισμένου για εμφάνισή του τον Φεβρουάριο.

Η προσπάθεια λαθραίας μεταφοράς σημειωμάτων ήταν «κατάχρηση» της «ειδικής μεταχείρισης» που λάμβανε ο Μαντζιόνε, έγραψε ο Σάιντμαν στον δικαστή Γκρέγκορι Κάρο, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση.

Ακόμη και μετά την κατάσχεση των σημειωμάτων, «επετράπη στον κατηγορούμενο να φορέσει τις καρό κάλτσες, τις οποίες άλλαξε αργότερα επειδή έκρινε ότι ‘δεν του πήγαιναν’», πρόσθεσε ο εισαγγελέας.

Φωτογραφίες που έδειχναν τα καφέ μοκασίνια του Μαντζιόνε και τους γυμνούς, αλυσοδεμένους αστραγάλους του κάτω από το τραπέζι της υπεράσπισης κυκλοφόρησαν ευρέως.

Στην απάντησή της, η Φρίντμαν Ανιφίλο πρότεινε «με τον μέγιστο σεβασμό» στον δικαστή οι εισαγγελείς να επικεντρωθούν στα «συνταγματικά δικαιώματα» του Μαντζιόνε αντί στο «αν επέλεξε να φορέσει κάλτσες ή όχι».

Το περιστατικό του Φεβρουαρίου κόστισε στον Μαντζιόνε το δικαίωμα να φορά πολιτικά ρούχα και στην επόμενη εμφάνιση στο πολιτειακό δικαστήριο, τον Σεπτέμβριο, εμφανίστηκε ξανά με τη στολή της φυλακής. Η νέα έγκριση δείχνει ότι το «σκάνδαλο της κάλτσας» έχει πλέον κοπάσει.

Την Τρίτη, ο Σάιντμαν συντάχθηκε με τον δικαστή Κάρο και συναίνεσε στο αίτημα του Μαντζιόνε να φορέσει τα συγκεκριμένα πολιτικά ρούχα στην ακρόαση του Δεκεμβρίου. Την Τετάρτη, το αίτημα εγκρίθηκε από την ομοσπονδιακή δικαστή Μάργκαρετ Γκάρνετ.