Ζημιές προκάλεσε η κακοκαιρία που «χτύπησε» τη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα. Τα σημαντικότερα προβλήματα καταγράφηκαν σε Ήπειρο, Καστοριά και Κέρκυρα.

Η έντονη κακοκαιρία που πλήττει την Ήπειρο τις τελευταίες ημέρες έχει θέσει σε πλήρη κινητοποίηση την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία κλήθηκε να αντιμετωπίσει πλημμυρισμένα υπόγεια, πτώσεις δέντρων και περιστατικά εγκλωβισμένων πολιτών.

Από την Τρίτη 18 Νοεμβρίου έως το μεσημέρι της Πέμπτης 20 Νοεμβρίου 2025, η Περιφέρεια Ηπείρου κατέγραψε πλημμύρες και σοβαρές ζημιές, κυρίως στις περιοχές των Ιωαννίνων και της Θεσπρωτίας, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους και έντονη δραστηριότητα των Αρχών, σύμφωνα με το epiruspost.

Συνολικά, η Υπηρεσία ανταποκρίθηκε σε:

15 αντλήσεις υδάτων από πλημμυρισμένα υπόγεια,

15 κοπές δέντρων που είχαν πέσει σε δρόμους ή οικόπεδα,

4 διασώσεις και μεταφορές ατόμων που είχαν εγκλωβιστεί από ορμητικά νερά,

1 διάσωση ζώου.

Η Περιφέρεια Ηπείρου παραμένει σε επαγρύπνηση, καθώς η ΕΜΥ έχει εκδώσει πορτοκαλί προειδοποίηση για την επικείμενη επιδείνωση του καιρού, με έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες σε όλη την περιοχή.

Κατολίσθηση στο Ζαγόρι, πλημμύρες στην Ηγουμενίτσα

Στο Ζαγόρι, στην περιοχή Μηλιωτάδες, σημειώθηκε κατολίσθηση εξαιτίας της βροχόπτωσης, για την οποία κινητοποιήθηκε μηχάνημα του δήμου, το οποίο έσπευσε για τον καθαρισμό του δρόμου.

Παράλληλα, στην Ηγουμενίτσα έφραξαν τα φρεάτια και πλημμύρισαν δρόμοι και υπόγεια, με τα συνεργεία του δήμου να σπεύδουν για την αντιμετώπιση των φαινομένων, ενώ η Πυροσβεστική δέχτηκε πολλές κλήσεις για τις πλημμύρες.

Δύο κατολισθήσεις στον επαρχιακό δρόμο Ηγουμενίτσας-Πλαταριάς οδήγησαν σε διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων.

Επιπλέον, πλημμύρες σημειώθηκαν στον δρόμο προς τη λωρίδα της Σαγιάδας και το χωριό Μαυρούδι.

Καταστροφές στις υποδομές της Κόνιτσας

Την ίδια ώρα, στην περιοχή των Μαστοροχωρίων, Πυρσόγιανης και Βούρμπιανης στην Κόνιτσα, τα νερά της βροχόπτωσης προκάλεσαν καταστροφές σε υποδομές.

Παρά τη μείωση της έντασης των φαινομένων, οι καταιγίδες και οι βροχές προβλέπεται να συνεχιστούν στην Ήπειρο τουλάχιστον για τις επόμενες ημέρες, με βελτίωση του καιρού να αναμένεται από την Κυριακή.

Υπερχείλισε ο Αλιάκμονας στο Νεστόριο

Σε κατάσταση επιφυλακής παραμένει ο δήμος Νεστορίου μετά τα πλημμυρικά φαινόμενα που έλαβαν χώρα, χθες, όταν λόγω της συνεχούς βροχόπτωσης υπερχείλισε ο ποταμός Αλιάκμονας στο σημείο όπου πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις του River Party αλλά και σε άλλες περιοχές, όπως στα χωριά Κρανοχώρι και Πτελέα.

Εξαιτίας των πλημμυρικών φαινομένων έχουν προσβληθεί οι πηγές που τροφοδοτούν με νερό ύδρευσης τους παραπάνω οικισμούς, με αποτέλεσμα το νερό να έχει κριθεί ακατάλληλο.

Ο δήμος Νεστορίου, με σημερινή του ανακοίνωση, καλεί τους κατοίκους του Νεστορίου του Κρανοχωρίου και της Πτελέας να μην χρησιμοποιούν το νερό του δικτύου έως ότου υπάρξει νεότερη ανακοίνωση από τον Δήμο.

Όπως δήλωσε ο δήμαρχος Νεστορίου Χρήστος Γκοσλιόπουλος στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, «το νερό, ακόμη και τώρα που έχει σταματήσει η βροχόπτωση, κατεβαίνει με τέτοια ορμή από τον Γράμμο, που συμπαρασύρει τα πάντα στο πέρασμά του». Όπως ανέφερε, «έχουμε ζημιές σε εγκαταστάσεις στο σημείο, όπου πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις του River Party, ενώ αδιευκρίνιστο παραμένει το μέγεθος των ζημιών στο χωριό Γράμμος». Ο κ. Γκοσλιόπουλος είπε ακόμη ότι «το συγκεκριμένο χωριό δεν διαθέτει σύστημα απορροής ομβρίων υδάτων, με αποτέλεσμα τα νερά να διέλθουν μέσα από το χωριό, καταστρέφοντας τους λιγοστούς δρόμους».

Συνεργεία του δήμου, μόλις καταλαγιάσει το φαινόμενο θα επισκεφθούν τον Γράμμο για να ελέγξουν, εάν οι χείμαρροι ύδατος που πέρασαν μέσα από το χωριό έχουν υποσκάψει τα θεμέλια των πετρόχτιστων κατοικιών, που οι λιγοστοί ντόπιοι ξαναέκτισαν τα τελευταία 25 χρόνια. «Η υπηρεσία ύδρευσης του Δήμου καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποκαταστήσει τα προβλήματα, ακολουθώντας τις οδηγίες της κείμενης νομοθεσίας», τόνισε ο κ. Γκοσλιόπουλος.

Προβλήματα αντιμετωπίζουν και ορισμένοι κτηνοτρόφοι, που ετοιμάζονταν να μετακινήσουν τα ζώα τους από το βουνό στα πιο πεδινά σημεία. Ο δήμαρχος είπε ότι «ορισμένα κοπάδια βοοειδών έχουν αποκλειστεί στις όχθες του πλημμυρισμένων χειμάρρων του Γράμμου, μην μπορώντας να μετακινηθούν».

Τέλος, η υπερχείλιση του ποταμού Αλιάκμονα στην Καστοριά έχει πλημμυρίσει γεωργικές εκτάσεις στην Πτελέα και το Κρανοχώρι, χωρίς να έχουν προξενήσει ακόμη σοβαρές ζημιές, ενώ αντίστοιχα φαινόμενα πλημμυρών γεωργικών εκτάσεων, σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Κοζάνης Κωνσταντίνο Βύζα, παρατηρούνται στη Νεάπολη Κοζάνης, στην περιοχή της Εορδαίας, αλλά και σε ορισμένα σημεία στον κάμπο του Αμυνταίου, στη Φλώρινα.

Τοιχίο καταπλάκωσε ΙΧ στην Κέρκυρα

Ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε την Κέρκυρα τις πρώτες ώρες της Πέμπτης προκάλεσε σοβαρό περιστατικό στο χωριό της Άνω Παυλιάνας.

Συγκεκριμένα, λόγω της έντονης νεροποντής, κατέρρευσε τοιχίο, το οποίο έπεσε και καταπλάκωσε ένα σταθμευμένο επιβατικό αυτοκίνητο (Ι.Χ.).

Ευτυχώς, παρά την υλική ζημιά, από την πτώση του τοιχώματος δεν αναφέρθηκαν θύματα, καθώς το όχημα ήταν άδειο.