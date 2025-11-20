Ο Πολωνός πρέσβης στη Ρωσία, Κριστόφ Κραγιέφσκι, επιβεβαίωσε ότι δέχτηκε επίθεση στην Αγία Πετρούπολη την περασμένη Κυριακή. «Αρχικά μια ομάδα ανθρώπων μου επιτέθηκε λεκτικά και στη συνέχεια προσπάθησαν να με χτυπήσουν, αλλά ο φρουρός ασφαλείας μου το απέτρεψε», δήλωσε ο διπλωμάτης.

«Έλαβε χώρα άλλη μια εχθρική ενέργεια εναντίον μου και του προσωπικού της αποστολής. Καθώς περπατούσα στον κεντρικό δρόμο, τη λεωφόρο Νέφσκι, μια ομάδα αυτοαποκαλούμενων ακτιβιστών -καλά οργανωμένων και καθοδηγούμενων από άτομα εκτός της ομάδας- μου επιτέθηκε λεκτικά, φωνάζοντας αντιπολωνικά και αντιουκρανικά συνθήματα, και προσπάθησε να με χτυπήσει», ανέφερε ο πρέσβης.

Σημείωσε ότι «χάρη στον επαγγελματισμό του προσωπικού της πρεσβείας δεν υπήρξε σωματική επίθεση», όπως μεταδίδουν πολωνικά ΜΜΕ.

Ο πρέσβης τόνισε ότι η επίθεση ήταν προσχεδιασμένη, καθώς δεν μπορεί να θεωρηθεί τυχαία όταν μια οργανωμένη ομάδα με πανό επιτίθεται σε έναν περαστικό. Πρόσθεσε επίσης ότι έχει στείλει ρηματική διακοίνωση στις ρωσικές αρχές για το περιστατικό.

Η ένταση αυξάνεται

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εξωτερικών Ραντοσλάβ Σικόρσκι δήλωσε από τις Βρυξέλλες ότι «οι επιθέσεις από τη Ρωσία έχουν κλιμακωθεί» και ότι αυτή τη φορά «οι σαμποτέρ ήθελαν να προκαλέσουν τραυματισμούς και θανάτους Πολωνών πολιτών».

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Σικόρσκι πρόσθεσε ότι οι πρόσφατες ενέργειες δολιοφθοράς στους πολωνικούς σιδηροδρόμους ήταν «μια ενέργεια κρατικής τρομοκρατίας, εκτελεσμένη από σαμποτέρ που προσλήφθηκαν από τη GRU (τη ρωσική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών)». Υπογράμμισε ότι οι επιθέσεις από τη Ρωσία κλιμακώνονται ξεκάθαρα. «Είχαμε εμπρησμούς, είχαμε ακόμη και επιθέσεις σε ιδιωτικές κατοικίες πολιτικών, αλλά εδώ η πρόθεση ήταν ξεκάθαρα η πρόκληση ανθρώπινων θυμάτων», σημείωσε.

Νωρίτερα, ο Ραντοσλάβ Σικόρσκι ανακοίνωσε το κλείσιμο του τελευταίου ρωσικού προξενείου στην Πολωνία, που βρισκόταν στο Γκντανσκ. Η απόφαση αυτή προκάλεσε άμεση αντίδραση από το Κρεμλίνο, με τον εκπρόσωπο Ντμίτρι Πεσκόφ να δηλώνει ότι «οι πολωνορωσικές σχέσεις έχουν πλέον πλήρως επιδεινωθεί».