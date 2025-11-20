Σε μια ειδική εκδήλωση με παρουσία σημαντικών προσωπικοτήτων από τον χώρο του ραδιοφώνου, του πολιτισμού και του αθλητισμού, η ΕΡΤ παρουσίασε το νέο στρατηγικό πλάνο για τους πανελλαδικούς ραδιοφωνικούς της σταθμούς, υπογραμμίζοντας τη δέσμευσή της στην ενημέρωση και τον πολιτισμό.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΤ, Κώστας Παπαβασιλείου, αναφέρθηκε στα στοιχεία ακροαματικότητας που δείχνουν αύξηση κατά 43% από το 2019 και περιέγραψε το σχέδιο εκσυγχρονισμού που βασίζεται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται η ενίσχυση της ψηφιακής πλατφόρμας ERT echo και η δημιουργία νέων web radios.

Το ψηφιακό άλμα με DAB+

Η μεγαλύτερη ανακοίνωση ήρθε από τον πρόεδρο της ΕΡΤ, Γιάννη Παπαδόπουλο, ο οποίος γνωστοποίησε ότι έως το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2026 θα τεθεί σε λειτουργία το νέο ψηφιακό δίκτυο ραδιοφωνίας DAB+.

Αυτό το νέο δίκτυο θα εξασφαλίσει στους ακροατές μια αναβαθμισμένη εμπειρία ακρόασης με σταθερό και καθαρό ήχο, χωρίς παρεμβολές, και θα ενσωματώσει όλα τα web radios της ΕΡΤ που φιλοξενούνται στο ERT echo.

Ο πρόεδρος τόνισε ότι η πρώτη φάση του δικτύου θα ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2026, καλύπτοντας τις μεγάλες πόλεις και τους οδικούς άξονες με 31 πομπούς DAB+ σε όλη τη χώρα.

Η φωνή του Τσαρούχη επιστρέφει στην ΑΣΚΤ

Μια συμβολική και συγκινητική στιγμή της εκδήλωσης ήταν η παρουσίαση ιστορικού ηχητικού ντοκουμέντου από το Αρχείο της Ραδιοφωνίας: ηχογραφήσεις μαθημάτων ζωγραφικής του Γιάννη Τσαρούχη από το 1981, που είχαν πραγματοποιηθεί με πρωτοβουλία του Μάνου Χατζιδάκι.

Ο Γιάννης Παπαδόπουλος παρέδωσε το πολύτιμο υλικό στην πρύτανη της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ), Ερατώ Χατζησάββα, σημειώνοντας: «Η ΕΡΤ γεφυρώνει τις τέχνες μέσα από τα ραδιόφωνά της».

Υπογράμμισε δε ότι η φωνή του μεγάλου ζωγράφου επιστρέφει στην ίδια σχολή, σχεδόν έναν αιώνα μετά την έναρξη των δικών του σπουδών.

Στο πλαίσιο των ανακοινώσεων, τονίστηκε η υψηλή αξιοπιστία των σταθμών της ΕΡΤ – με το 72% του κοινού να διαμορφώνει θετική εικόνα – και η έμφαση στην αξιόπιστη ενημέρωση του ΕΡΤnews Radio 105,8 και την πλήρη κάλυψη του αθλητισμού από την ΕΡΑ ΣΠΟΡ.