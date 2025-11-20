Ο παππούς του 22χρονου που έχασε τη ζωή του μετά την κατανάλωση αμάσητου μπέργκερ μίλησε συγκλονισμένος, διαψεύδοντας κατηγορηματικά ότι το περιστατικό συνέβη στο πλαίσιο κάποιου «challenge».

Όπως είπε, ο εγγονός του είχε έρθει από την Κω, όπου εργαζόταν, και βρέθηκε στην Αθήνα για να αποχαιρετήσει φίλους. «Βγήκαν το βράδυ να φάνε κάτι. Την ώρα που τρώγανε, την τελευταία μπουκιά δεν την πολυμάσησε και φράκαρε στον λαιμό του. Χωρίς να είναι challenge, χωρίς τίποτα», τόνισε.

Ο παππούς περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν:

«Τον έπιασε πανικός, χτυπιόταν μόνος του στην κολόνα για να μπορέσει να φύγει αυτό το πράγμα. Ο πατέρας του ρώτησε τα παιδιά που ήταν στην παρέα και είπαν πως δεν ήταν challenge. Το μόνο που θέλω είναι να μην σπιλωθεί η μνήμη του. Ποτέ δεν έκανε τέτοιο πράγμα το παιδί».

Σε έντονα φορτισμένο τόνο, πρόσθεσε:

«Ήταν 22 χρονών και είχε τρία μαθήματα να δώσει για να πάρει πτυχίο στα τουριστικά επαγγέλματα. Ήταν -και είναι, για εμάς- ένα από τα καλύτερα παιδιά. Σε κανέναν, ούτε στον εχθρό σου, δεν εύχεσαι τέτοιο πράγμα».

Ο 22χρονος έχασε τελικά τη μάχη για τη ζωή, έπειτα από ημέρες νοσηλείας σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο «Γεννηματάς». Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, οι βλάβες που είχαν προκληθεί στα ζωτικά του όργανα ήταν εκτεταμένες.

«Ήταν πολύ δύσκολη η κατάσταση. Είχαν φράξει οι αεραγωγοί, δεν γινόταν πλέον τίποτα», δήλωσε στον ΑΝΤ1 η Ματίνα Παγώνη, υπογραμμίζοντας ότι η μη αναστρέψιμη πορεία του περιστατικού ήταν γνωστή από την αρχή. «Είχαν ενημερωθεί και οι γονείς, το ήξεραν όλοι. Γίνανε μεγάλες προσπάθειες, δυστυχώς… Είναι μια δραματική κατάσταση», πρόσθεσε.