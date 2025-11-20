Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο 22χρονος, που είχε καταπιεί ολόκληρο μπέργκερ και νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση εδώ και μέρες στο «Γεννηματάς».

Οι γιατροί έδωσαν μάχη για να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του αλλά δεν τα κατάφεραν, αφού είχαν προκληθεί σημαντικές βλάβες σε ζωτικά όργανα.

«Ήταν πολύ δύσκολη η κατάσταση. Είχαν φράξει οι αεραγωγοί, δεν γινόταν πλέον τίποτα», δήλωσε στον ΑΝΤ1 η Ματίνα Παγώνη.

«Η κατάσταση ήταν μη αναστρέψιμη από την αρχή. Είχαν ενημερωθεί και οι γονείς, το ήξεραν σχεδόν όλοι. Γίνανε μεγάλες, προσπάθειες, δυστυχώς. Είναι μια δραματική κατάσταση», πρόσθεσε η γιατρός.

Το χρονικό και η τραγική κατάληξη

Ο 22χρονος, σε έξοδο με φίλους του για φαγητό, δεν μάσησε καλά ένα μπέργκερ με αποτέλεσμα να το καταπιεί ολόκληρο, προκαλώντας απόφραξη των αεραγωγών του και έντονη δύσπνοια.

Οι φίλοι του, σύμφωνα με πληροφορίες, ανέφεραν ότι ο νεαρός πανικοβλήθηκε και λίγο αργότερα κατέρρευσε. Διασώστες του ΕΚΑΒ που έσπευσαν στο σημείο προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, καθώς δεν ανέπνεε για περισσότερο από δύο λεπτά.

Ο 22χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα και νοσηλεύτηκε διασωληνωμένος για μέρες στη ΜΕΘ του «Γεννηματάς», όμως τελικά δεν τα κατάφερε.