Με προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους, καθώς υπάρχει μποτιλιάρισμα στην Αττική Οδό και τον Κηφισό.

Οι οδηγοί πρέπει να οπλιστούν με υπομονή, καθώς παρατηρούνται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο10΄-15΄ από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης.

Επίσης, καθυστερήσεις 10΄-15΄υπάρχουν στην έξοδο για Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

