Με προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους, καθώς υπάρχει μποτιλιάρισμα στην Αττική Οδό και τον Κηφισό.
Οι οδηγοί πρέπει να οπλιστούν με υπομονή, καθώς παρατηρούνται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο10΄-15΄ από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης.
Επίσης, καθυστερήσεις 10΄-15΄υπάρχουν στην έξοδο για Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο10΄-15΄ από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης.— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) November 20, 2025
Καθυστερήσεις 10΄-15΄στην έξοδο για Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα. https://t.co/mu6aHMi0Fc
Άμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής.