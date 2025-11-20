Ένας πατέρας και μια μητέρα κρίθηκαν ένοχοι για τη δολοφονία των δύο παιδιών τους, ηλικίας 12 και 13 ετών, τα οποία βρέθηκαν μαχαιρωμένα και αποκεφαλισμένα στο σπίτι της οικογένειας στο Λάνκαστερ πριν από σχεδόν πέντε χρόνια, όπως ανακοίνωσαν την Τρίτη οι εισαγγελικές αρχές.

Οι ένορκοι καταδίκασαν τον 39χρονο Μορίς Τζούελ Τέιλορ τον πρεσβύτερο και τη 48χρονη Νάταλι Σούμικο Μπρόθγουελ για δύο κατηγορίες ανθρωποκτονίας από πρόθεση πρώτου βαθμού, για τον φόνο του 12χρονου γιου τους, Μορίς Τέιλορ Τζούνιορ, και της 13χρονης κόρης τους, Μαλιάκα Τέιλορ, στις 29 Νοεμβρίου 2020, σύμφωνα με την Εισαγγελία της κομητείας του Λος Άντζελες.

Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι οι γονείς ανάγκασαν τα δύο μικρότερα παιδιά τους, ηλικίας 8 και 9 ετών, να αντικρίσουν τα σώματα των αδερφών τους και τα κράτησαν κλεισμένα στα δωμάτιά τους χωρίς τροφή για αρκετές ημέρες.

Ο 39χρονος Μορίς Τέιλορ και η 48χρονη Νάταλι Μπρόθγουελ μπήκαν για πρώτη φορά στο μικροσκόπιο της αστυνομίας το 2020, σύμφωνα με τη USA TODAY, όταν αναφέρθηκε πιθανή διαρροή αερίου στο σπίτι τους. Οι ερευνητές ενημερώθηκαν επίσης ότι οι πελάτες του Τέιλορ, ο οποίος εργαζόταν ως προσωπικός γυμναστής, δεν είχαν νέα του για μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως ανέφεραν οι Los Angeles Times.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στην κατοικία, εντόπισαν τα πτώματα της 13χρονης Μαλάικα Τέιλορ και του 12χρονου Μορίς Τέιλορ Τζούνιορ, αποκεφαλισμένα σε δύο διαφορετικά υπνοδωμάτια.

«Ήταν μια τερατώδης πράξη απανθρωπιάς που διέλυσε μια ολόκληρη οικογένεια», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο εισαγγελέας της κομητείας Λος Άντζελες, Νέιθαν Χόχμαν. «Δύο αθώα παιδιά δολοφονήθηκαν με φρικιαστικό τρόπο, ενώ τα μικρότερα αδέρφια τους αναγκάστηκαν να ζήσουν μια ανείπωτη φρίκη».

Ο Τέιλορ και η Μπρόθγουελ καταδικάστηκαν επίσης για δύο κατηγορίες παιδικής κακοποίησης, σύμφωνα με ανακοίνωση της Εισαγγελίας και το abc7.

Οι γονείς αντιμετωπίζουν μέγιστη ποινή ισόβιας κάθειρξης χωρίς δυνατότητα αναστολής, καθώς και επιπλέον ποινή έξι ετών και τεσσάρων μηνών σε κρατική φυλακή.

Η έκδοση της ποινής έχει οριστεί για τις 13 Ιανουαρίου 2026.